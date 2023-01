Auto van debutant Kremer brandt uit in eerste etappe Dakar Rally

Het Coronel Dakar Team bevestigde het nieuws zondagmiddag middels een bericht op Facebook. "Einde Dakar voor Michel en Thomas. De auto heeft vroeg in de etappe vlam gevat en zij kunnen de rally niet vervolgen", leest de korte verklaring. "Thomas en Michel zijn oké, meer updates volgen."

Kremer debuteerde zaterdag met een 55ste plek in de proloog van de Dakar Rally en noteerde zondag in de eerste etappe een 63ste tijd op het eerste tussenpunt na 37 kilometer. Kort daarna ging het mis. De auto vloog in de brand. Kremer en De Bois konden de wagen verlaten, maar het vuur greep zo snel om zich heen dat blussen niet meer mogelijk was.

De coureur was de afgelopen jaren verbonden aan het Dakar-team van de broers Coronel en kreeg vorig jaar de kans om zelf eens achter het stuur te stappen. Na deelname aan wedstrijden in Spanje en Portugal schreef Kremer zich in voor de Dakar Rally. Hij vroeg de ervaren Thomas de Bois als navigator. De Bois deed de Dakar al op de motor, in de auto en de truck.

