Exclusief: De ambitieuze plannen achter de wederopstanding van A1GP

De oorspronkelijke A1GP-raceklasse, opgericht in 2005, groeide al gauw uit tot een groot succes. Het kampioenschap trok grote teams en getalenteerde coureurs aan - Nico Hülkenberg gebruikte de A1GP als opstap richting de Formule 1 - en het concept van landenteams was populair onder de fans. Op commercieel vlak ging het minder van een leien dakje, wat resulteerde tot een totale ineenstorting in 2009. Pogingen om de klasse nieuw leven in te blazen liepen op niets uit.

Het nieuwe project komt in niets overeen met het origineel, buiten de naam en het concept. Hoewel er sceptisch gekeken zal worden naar de nieuwe raceklasse, is de drijvende kracht erachter een man van naam en faam. Sir Keith Mills speelde een sleutelrol binnen de organisatie van de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ook was hij betrokken bij onder meer de America’s Cup. Zijn Origin Sports Group heeft haar pijlen gericht op de reïncarnatie van de A1GP. Om de boel op te starten heeft hij Marcin Budkowski, voormalig F1-teambaas van Alpine, in de arm genomen. Voor zijn stint bij Alpine was Budkowski al werkzaam voor topteams Ferrari en McLaren, en was een tijdlang in dienst van de FIA. Zijn ervaring en contacten zijn van grote waarde om het project te laten slagen.

“De uitdaging is groot”, erkent Budkowski in gesprek met Motorsport.com. “Ik denk dat het idee veel potentie heeft. Voor mij persoonlijk is het een geweldige uitdaging om iets vanaf nul op te bouwen. Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik ben ingestapt. Origin is een bedrijf in sportrechten, marketing en evenementen. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen. Een van hen zag deze kans, deed onderzoek op de autosportmarkt, bouwde een businessplan en alles viel in elkaar. Origin is heel erg ervaren, het zijn serieuze mensen. En Sir Keith Mills zou zijn naam niet aan het project verbinden als het geen serieus plan was met een zeer solide basis.”

De Pool benadrukt dat de nieuwe A1GP niets te maken heeft met de oorspronkelijke raceklasse, buiten de naam en de daaraan gekoppelde goodwill: “Het is een revival van het concept. Het is geen revival van het A1GP-kampioenschap, het is een nieuw kampioenschap wat gebruikmaakt van hetzelfde concept. Origin heeft de rechten gekocht om de namen ‘A1GP’ en ‘World Cup of Motorsports’ te mogen gebruiken. We hebben dus de rechten en de merknamen. We gebruiken het oude logo, al volgt er een rebranding. Het is tijdelijk.”

Ditmaal geen financieel fiasco?

De plannen zijn op papier leuk, in de praktijk is er meer nodig om een geheel nieuwe raceklasse uit de grond te stampen. Geen goedkoop grapje, zogezegd. “We zijn bezig met fundraising om een significante hoeveelheid geld binnen te halen”, legt Budkowski uit. “We zetten een organisatie en een kampioenschap neer, bouwen de auto’s, organiseren de logistiek et cetera. Alles moet betaald worden. De gesprekken verlopen extreem positief en zijn al heel vergevorderd. Ons doel is om in de zomer het geld binnen te hebben en vanuit daar verder te werken. De volgende stappen zetten we zodra we alle budgetten hebben veiliggesteld. Het enige wat ik erover kan zeggen, is dat het er op dit moment zeer positief uitziet. We zijn optimistisch dat we de benodigde bedragen binnen krijgen. Veel mensen hebben belangstelling getoond en veel partijen nemen contact met ons op. We verkeren op dit moment in de gelukkige positie dat we kunnen kiezen wie we erbij willen betrekken.”

De grote vraag is in hoeverre de wederopstanding van A1GP op commercieel vlak een succes kan zijn. De klasse ging de vorige keer door het gebrek aan inkomsten onderuit. Bovendien is de lijst met formuleklassen die financieel kopje-onder zijn gegaan lang, met recente voorbeelden als de Superleague Formula, Grand Prix Masters en de W Series. “Het is lastig om iets te zeggen over andere kampioenschappen”, zegt Budkowski. “Ik ken hun economisch model niet, ik weet niet hoe solide hun financiering was. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de originele A1GP. Wat al snel duidelijk werd, was dat het behoorlijk wat publiek trok. Ongeacht het circuit kwamen er fans op af en genoten ervan. En de TV-cijfers waren zeer respectabel. Er zaten echter wat zwakke plekken in het commerciële model. Ik wil geen krachttermen gebruiken, maar het was niet allemaal even netjes en waterdicht. Wij bouwen iets van nul af aan op, op een solide basis.”

Auto's van IndyCar-niveau

En hoe zit het met het technische pakket van de nieuwe bolides? De details zijn nog niet rond, al is voormalig F1 technisch directeur Mike Gascoyne betrokken bij het project. Dat wijst erop dat zijn organisatie de wagens zal ontwerpen. “Een van de concepten van het kampioenschap is gelijkwaardige bolides. Alle coureurs rijden dus in dezelfde auto”, bevestigt Budkowski. “We hebben een eerste opzet gebruikt voor ons businessplan. Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande, dus er kan nog wat veranderen. We hebben het dan over prestaties die iets boven F2 en IndyCar zitten. We willen op FIA Grade II-circuits kunnen racen, want dan hebben we toegang tot meer gave circuits die vandaag de dag geen Grade I hebben. En ook landen waar geen F1-race is, ongeacht of ze de Formule 1 zijn kwijtgeraakt, geen circuit hebben of de overheid geen steun geeft. We zijn in gesprek met een aantal leveranciers, aero-consultants, formulewagenbouwers, motorfabrikanten et cetera.”

Concept met ervaren en talentvolle coureur in landenteams

Net als in het verleden draait alles om landenteams. Elk land heeft twee rijders, een mix van ervaring en jeugd. Budkowski weet nog niet exact hoe het concept eruit komt te zien, maar hij laat doorschemeren dat beide rijders gedurende het raceweekend in actie komen: “We willen jonge talenten in de schijnwerpers zetten. We willen er dus voor zorgen dat het kampioenschap toegankelijk is voor rijders. Dat houdt in dat de coureurs betaald krijgen voor hun deelname en niet afhankelijk zijn van budgetten om te kunnen racen. We zoeken naar een mix van ervaren rijders, coureurs die in F1 of in de hoogste kampioenschappen hebben gereden, en jonge coureurs afkomstig uit de talentenklasse en die mogelijk niet voldoende budget hebben om de stap naar F1 of zelfs F2 te maken. We willen dat deze rijders zichzelf kunnen laten zien, maar met een ander economisch model.”

Als alles volgens plan verloopt, wordt de eerste race van de vernieuwde A1GP over zo’n achttien maanden verreden. In eerste instantie mikt men op een kampioenschap in de Europese winter. Budkowski houdt echter een slag om de arm: “Alles hangt af van de budgetten, krijgen we die rond binnen de gestelde deadlines? Het doel is om in december 2024 te beginnen. We willen de eerste helft van het seizoen racen in wat ik ‘motorsport-niemandsland’ noem: landen waar in die periode geen goed autosportaanbod is. En vervolgens het seizoen uitbreiden tot begin van de zomer. Dan loopt het van december 2024 tot juni/juli 2025.”

Maar gaat het een succes worden? Het is onmogelijk om daar iets over te zeggen, totdat we meer weten over het commerciële model, de auto’s, de coureurs en de circuits. Dat gezegd hebbende: de Formule E vulde een aantal jaar geleden een gat op waarvan we niet eens wisten dat het bestond. Ook de originele A1GP viel zeer in de smaak, wat aantoont dat er best ruimte is voor een landenkampioenschap. “Voor alle duidelijkheid: ik zeg niet dat we gaan concurreren met F1. We bouwen aan een nieuwe raceklasse, een nieuwe propositie, die naast F1 kan bestaan. Het zou een goede toevoeging zijn aan het huidige autosportlandschap. We richten ons op de traditionele autosportfans, maar ook op mensen die houden van sport en hun land aanmoedigen. Tijdens de Olympische Spelen kijken we allemaal naar de meest vreemde sporten omdat ons land er vertegenwoordigd is.”