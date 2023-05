Voormalig Renault F1-baas wil A1GP-klasse nieuw leven inblazen

Tussen 2005 en 2009 werden er vier volledige seizoenen van de A1 Grand Prix verreden, voordat financiële problemen leidden tot het annuleren van de vijfde campagne. In het kampioenschap streden landenteams tegen elkaar met coureurs die uit het betreffende land kwamen of met een licentie uit het land racen. In de eerste drie seizoenen werd een Lola-chassis gekoppeld aan een krachtbron van Zytek, waarna Ferrari in seizoen vier zowel de auto's als de motoren leverde. Raceweekenden bestonden destijds uit vier korte kwalificatiesessies om de startposities voor de sprintrace en de hoofdrace te bepalen.

Inmiddels is er een plan om A1GP nieuw leven in te blazen. De organisatie achter het initiatief draagt de naam World Cup of Motorsport en maakt gebruik van het oude A1GP-logo, al is nog niet duidelijk of het kampioenschap ook daadwerkelijk deze naam gaat dragen. In de plannen is opgenomen dat de grid moet bestaan uit twintig identieke auto's die lopen op duurzame brandstof. Ook moet het team van ieder land bestaan uit een combinatie van ervaren en jonge coureurs. Het is volgens een bron bovendien de bedoeling dat er een innovatief nieuw raceformat gelanceerd wordt in de nieuwe A1GP.

De man achter het initiatief is ondernemer Keith Mills, zo meldde Sky Business News en werd bevestigd aan Motorsport.com. Mills was als plaatsvervangend voorzitter van het organisatiecomité een van de eindverantwoordelijken voor de Olympische en Paralympische Spelen in Londen 2012. Ook is hij voormalig directeur van voetbalclub Tottenham Hotspur. Naar verluidt proberen Mills en zijn Origin Sports Group om financiële steun te krijgen, zodat zij het A1GP-project van de grond kunnen krijgen.

Voormalig F1-kopstukken aangetrokken voor sportieve plaatje

Voor de werkzaamheden op racegebied kan Mills rekenen op ondersteuning van voormalig F1-technisch directeur Mike Gascoigne en Marcin Budkowski, die is aangesteld als CEO van World Cup of Motorsport. Vermoedelijk moet Gascoigne zich bezig gaan houden met het ontwerp van de auto, terwijl Budkowski onder meer het sportieve en technische pakket voor zijn rekening moet nemen. Budkowski heeft een lange historie in de Formule 1, waar hij zijn carrière in 2001 begon als aerodynamica-expert bij Prost GP. Via Ferrari en McLaren belandde hij in 2014 bij de FIA, waar hij coördinator van de technische en sportieve kant van F1 werd en later de technische afdeling ging aanvoeren.

In 2018 vertrok Budkowski bij de FIA voor een rol in de directie van het F1-team van Renault, waar hij aanvankelijk aan de zijde van teambaas Cyril Abiteboul kwam te werken. Toen Abiteboul het in Enstone gevestigde team verliet, werd er geen nieuwe teambaas aangesteld, maar nam Budkowski de meeste taken over. In januari 2022 verliet hij het team toen Renault over ging in Alpine, waarna Otmar Szafnauer werd aangesteld als nieuwe teambaas.