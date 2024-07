Razgatlioglu voltooit WSBK-hattrick op Donington, Van der Mark twaalfde

Met een overwinning in de superpole-race - zijn zesde zege op rij - verzekerde Toprak Razgatlioglu zich zondagochtend van de pole-position voor de tweede hoofdrace van het World Superbike op Donington Park. Nicolo Bulega en Jonathan Rea vergezelden hem op de eerste startrij voor de laatste race van het weekend, terwijl Michael van der Mark vanaf de elfde stek aan de wedstrijd moest beginnen na een moeizaam verlopen superpole-race.

De start van de race over 23 verliep helemaal naar wens voor Razgatlioglu, die net als in de eerste hoofdrace meteen de leiding greep. Bulega, Scott Redding en Rea sloten aan, voor Andrea Locatelli, Alex Lowes en regerend wereldkampioen Alvaro Bautista. De Ducati-rijder viel enkele posities terug in de openingsronde, wat ook gold voor Van der Mark. Hij lag zelfs enige tijd op de zestiende positie, voordat zich langzaam weer wat naar voren knokte. Helemaal vooraan gebeurde echter vrijwel hetzelfde als in de eerste race van het weekend in Groot-Brittannië: Razgatlioglu nam snel afstand van Bulega, die op zijn beurt een gaatje sloeg richting achtervolgers Redding en Lowes.

Zij wisselden in de openingsfase al van positie, waardoor de Kawasaki-rijder de derde positie overnam. Druk van achteren was er op dat moment niet, want Rea en Locatelli konden het tempo niet volgen en zorgden juist voor het ontstaan van een groep van negen rijders, die van P5 tot en met P13 strekte. Van der Mark had als laatste aansluiting bij dit gezelschap, waar ook Bautista en Danilo Petrucci tot behoorden. De rijders van Ducati en Barni Ducati, knokten zich halverwege de race steeds verder naar voren door onder meer Rea en Locatelli te verschalken, waardoor ze op de vijfde en zesde positie belandden. Wel stonden ze voor de lastige klus om vervolgens ruim vier seconden moesten goedmaken op nummer vier Redding.

Vooraan hield Razgatlioglu de regie strak in handen om na 23 ronden als winnaar over de finish te komen, op acht seconden gevolgd door Bulega. Lowes completeerde het podium voor eigen publiek door uiteindelijk weg te rijden bij Redding. De Bonovo BMW-rijder hield wel stand op de vierde positie, voor Bautista, Petrucci en Locatelli als beste Yamaha-rijder. Teamgenoot Rea werd achtste, voor Dominique Aegerter en Axel Bassani op de tiende positie. Van der Mark werd in de slotfase nog gepasseerd door Remy Gardner in de strijd om de elfde plek, terwijl Garrett Gerloff, Iker Lecuona en Xavi Vierge de laatste punten veiligstelden.

Het World Superbike-seizoen 2024 wordt komend weekend alweer vervolgd met een raceweekend op het Tsjechische Most Autodrom.

Uitslag race 2 World Superbike Donington Park