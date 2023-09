Razgatlioglu brengt spanning terug in WSBK met twee zeges in Magny-Cours

Alvaro Bautista leek in een zetel op zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in het WK Superbikes af te stevenen. De Ducati-rijder won zeventien van de eerste negentien races, maar van de daaropvolgende vijf races won hij er slechts één. Desondanks reisde hij met een forse voorsprong op Toprak Razgatlioglu af naar Magny-Cours, waar het negende raceweekend van 2023 op het programma stond.

Nadat Garrett Gerloff zich zaterdagochtend in de superpole verzekerde van pole-position, was het later op de dag tijd voor de eerste race in Frankrijk. De openingsrace begon dramatisch voor Bautista, die na drie ronden even stil kwam te staan met een technisch probleem. De Spanjaard slaagde erin om zijn motor weer aan de praat te krijgen, maar moest aan een inhaalrace beginnen. Die bracht hem uiteindelijk nog naar de tiende plek, maar in het kampioenschap liep hij daardoor wel wat schade op. Vooraan schreef Razgatlioglu de eerste race namelijk op zijn naam door met ruim verschil af te rekenen met Michael Ruben Rinaldi en Jonathan Rea.

Op zondagochtend stond vervolgens de superpolerace op het programma, waarin Gerloff opnieuw vanaf pole mocht vertrekken. De Amerikaan van Bonovo BMW startte echter matig, verloor meteen de leiding en werd nog voor het einde van de eerste ronde van de motor gekegeld door merkgenoot Scott Redding. Vooraan moest Bautista de leiding intussen afstaan aan Razgatlioglu, waarna het in duel met teamgenoot Rinaldi verkeerd ging. De twee Ducati's raakten elkaar, waarvan Rinaldi het slachtoffer werd met een uitvalbeurt. De zege in de superpolerace kwam daarna niet meer in gevaar voor Razgatlioglu, die uiteindelijk een kleine seconde voor Bautista over de finish kwam. Rea mocht zich eveneens op het podium melden, nadat hij Andrea Locatelli en Danilo Petrucci nipt versloeg in de strijd om P3.

Het WK Superbikes-weekend in Magny-Cours werd afgesloten met de tweede hoofdrace. De race werd al vroeg stilgelegd wegens een flinke crash van Redding en Dominique Aegerter, waarbij laatstgenoemde last van zijn hand had. Na de herstart liep Bautista in rap tempo weg bij Rea en Razgatlioglu, die in een onderling duel moesten uitvechten wie er op de tweede positie zou eindigen. Die eer ging uiteindelijk naar de Turk van Yamaha, al bedroeg zijn achterstand op Bautista bij de finish bijna zes seconden. Rea pakte het laatste podiumplekje. In de WK-stand gaat Bautista nog altijd fier aan kop met 467 punten, maar Razgatlioglu heeft zijn achterstand met 17 punten verkleind. Het verschil bedraagt met nog drie raceweekenden voor de boeg nog altijd 57 punten.

Geen punten voor Van der Mark: "Zware dagen"

Michael van der Mark kende in Magny-Cours intussen een weekend om snel te vergeten. Na een zestiende plaats in de eerste race en P13 in de superpolerace volgde een uitvalbeurt in de tweede hoofdrace. De Nederlander keert zodoende puntloos huiswaarts. "Ik keek heel erg uit naar het weekend om weer te racen, maar het werden enkele zware dagen en het lukte nooit echt om het goede gevoel op de motor te krijgen", blikte Van der Mark na afloop terug. "We hebben hard gewerkt en verschillende opties voor de afstelling geprobeerd, maar we hebben de juiste weg niet gevonden. We hebben wel de potentie van de BMW M1000 RR gezien op Magny-Cours. Dat geeft me vertrouwen en dus ligt de focus nu volledig op de volgende ronde in Aragon. We hebben daar getest en we gaan alles geven om daar een sterker weekend te beleven."