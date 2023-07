Razgatlioglu profiteert van crash Bautista in WSBK-weekend Imola

Regerend wereldkampioen Alvaro Bautista domineert ook in 2023 weer in het WK Superbikes. De Ducati-rijder won zestien van de eerste achttien races, maar op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in kwam hij niet in de buurt van de pole-position. Die kwam in handen van Yamaha-coureur Toprak Razgatlioglu, die met 1.45.959 nipt sneller was dan teamgenoot Andrea Locatelli en Motocorsa Ducati-rijder Axel Bassani. Bautista bleef intussen steken op de vierde startpositie voor de openingsrace, die op zaterdagmiddag werd verreden.

Vanaf pole-position had Razgatlioglu dus een perfecte kans om zijn eerste overwinning in een hoofdrace in 2023 te bemachtigen, nadat hij al twee keer zegevierde in de superpole-race. De Turk moest na negentien ronden racen echter toezien dat de overwinning voor de zeventiende keer dit seizoen naar WK-leider Bautista ging. Aan de finish had de Spanjaard een marge van 3,6 seconden richting Razgatlioglu. Het podium werd gecompleteerd door Jonathan Rea, die op zijn beurt weer vier seconden achter de Yamaha-man eindigde. Locatelli legde beslag op de vierde stek, voor Michael Rinaldi, Danilo Petrucci, Bassani, Loris Baz, Alex Lowes en Scott Redding op P10.

Op zondagochtend was het dan tijd voor de korte superpole-race. Opnieuw mocht Razgatlioglu vanaf pole vertrekken en ditmaal slaagde hij er wel in om de leiding tot de finish vast te houden. Bautista zette zijn voornaamste rivaal in het kampioenschap wel onder druk, maar een inhaalactie zat er niet in. Aan de finish hield Razgatlioglu twee tienden van een seconde over. Teamgenoot Locatelli mocht met P3 eveneens mee naar het podium, nadat hij Rea ternauwernood achter zich hield.

Met de zege in de superpole-race op zak wist Razgatlioglu dat hij ook de tweede lange race van het weekend in Imola vanaf pole mocht aanvangen. Zijn kansen op de overwinning groeiden kort na de start al doordat Bautista voor de tweede keer dit seizoen onderuit ging en zodoende de finish niet zou halen. De wereldkampioen van 2021 reed vervolgens naar zijn vierde zege van het seizoen en zijn eerste van het jaar in een langere race. Bassani zorgde er voor eigen publiek voor dat er toch een Ducati op het podium eindigde, terwijl Rea net als in de eerste race derde werd. Locatelli en Rinaldi completeerden de top-vijf.

Na zeven raceweekenden heeft Bautista de leiding in het kampioenschap nog altijd in handen. Hij staat op 391 punten, maar zijn voorsprong op Razgatlioglu is door de valpartij op zondag wel geslonken tot 70 punten. Locatelli is de nummer drie, maar de Italiaan staat inmiddels 183 punten achter Bautista.