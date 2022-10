Razgatlioglu klopt Bautista en Rea in spannende Superpole-race

Toprak Razgatlioglu mocht wederom van pole-position vertrekken en hield ditmaal het hoofd koel. De Turk ging zaterdag in de openingsronde onderuit. Hij was toen te gretig nadat Alvaro Bautista hem had ingehaald op het lange rechte stuk van het San Juan Villicum-circuit.

Razgatlioglu behield bij de start van de Superpole-race over tien ronden de leiding. Jonathan Rea sloot aan als tweede met in zijn kielzog Bautista. Rea zette de druk er vol op bij Razgatlioglu en in de derde ronde ging de Kawasaki-man langs de Yamaha van de titelverdediger. Bautista met zijn krachtige Ducati hield zich ondertussen rustig en zag het allemaal van een kleine afstand gebeuren.

Aan het begin van de zesde omloop maakte Rea een remfout. De Noord-Ier moest hierdoor een wijde lijn nemen in bocht 1 en zag Razgatlioglu en Bautista voorbij gaan. Bautista reed daarna het gat naar Razgatlioglu snel dicht en vloog in de achtste ronde langs de Turk. Maar ook Bautista maakte na de inhaalactie een misser bij het remmen, waardoor Razgatlioglu er weer langs kon - op de plek waar hij Bautista in Race 1 wilde terugpakken, en onderuit ging.

Een ronde later probeerde Bautista het weer op het rechte stuk. Deze keer was hij wel fortuinlijk. Razgatlioglu sloeg echter een paar bochten verderop terug, maar Bautista wist te pareren. In de tiende en laatste omloop zette Razgatlioglu zijn motor opnieuw naast die van Bautista. De Turk wist dat Bautista het weer zou proberen op het rechte stuk. Dat gebeurde inderdaad, maar wederom remde Bautista te laat en kon Razgatlioglu er langs.

Razgatlioglu hield tot aan de finish de deur dicht en pakte zo zijn elfde zege van het jaar. Bautista, winnaar van Race 1, arriveerde op acht tienden van een seconde als tweede. Rea wist in de slotfase in te lopen op Bautista en Razgatlioglu, maar kwam net tekort om een van de twee te pakken. Hij finishte op twee tienden van Bautista als derde.

Op gepaste afstand werd Michael Rinaldi vierde, voor Alex Lowes en Iker Lecuona. Axel Bassani, de nummer drie van Race 1, eindigde op de zevende plek. Michael van der Mark stuurde zijn BMW naar P11.

In het kampioenschap staat Bautista bovenaan met 482 punten. Razgatlioglu volgt met 405 punten, Rea is derde met 393. Race 2 begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.