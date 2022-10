Razgatlioglu blijft Rea en Bautista voor in Argentijnse Superpole

Overlijden Mateschitz zwaar verlies voor Marko: "Grote persoonlijkheid"

Helmut Marko noemt het 'niet te bevatten' dat Dietrich Mateschitz er niet meer is. De topadviseur wist natuurlijk dat zijn landgenoot al langere tijd ziek was, maar dat neemt niet weg dat het overlijden als een harde klap komt. Marko was op Formule 1-gebied de rechterhand van Mateschitz: "De Red Bull-successen in F1 zijn volledig de verdienste van Dietrich."