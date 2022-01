Overzicht: Dit is de deelnemerslijst van het WK Superbikes

Er kwam vorig seizoen een eind aan de dominantie van Jonathan Rea in het WK Superbikes, maar het was bovenal een heerlijk seizoen waar constant geduelleerd werd om de prijzen. De voornaamste tegenstand van de Britse kampioen kwam van Toprak Razgatlioglu, die uiteindelijk de titel veiligstelde in Indonesië. De Turkse rijder heeft bekendgemaakt dat hij komend seizoen met startnummer 1 aan de start verschijnt. Hij neemt die nummerplaat over van Rea, die er afgelopen seizoen mee in actie kwam.

De FIM heeft op de voorlopige deelnemerslijst 24 inschrijvingen opgenomen waarvan alleen het Kawasaki-klantenteam Pedercini Racing nog een coureur moet aanwijzen. Naar verwachting gaat dat zitje naar de Belgische coureur Loris Cresson. Er zijn in het silly season nogal wat verschuivingen geweest, maar bij Yamaha blijft alles bij het oude. Naast Razgatlioglu blijft ook Andrea Locatelli, de Superbike-revelatie van afgelopen seizoen, behouden. Ducati zet opnieuw Michael Ruben Rinaldi in en heeft daarnaast Alvaro Bautista teruggehaald. Kawasaki komt ook met een ongewijzigde line-up aan de start bestaande uit Alex Lowes en de eerdergenoemde Rea.

Michael van der Mark rijdt ook dit jaar nog voor het BMW-fabrieksteam, Scott Redding is zijn nieuwe teamgenoot. De derde uit het voorbije seizoen is overgekomen van Ducati. Oud-wereldkampioen Tom Sykes heeft daardoor plaats moeten maken. Hij keert in 2022 niet terug op de grid. Team HRC heeft een volledig nieuwe line-up met voormalig KTM MotoGP-rijder Iker Lecuona. Hij wordt vergezeld door Xavi Vierge, die de afgelopen seizoenen voor Petronas Sprinta racing in Moto2 reed. Ook voormalig MotoGP-coureur Hafizh Syahrin heeft de overstap gemaakt naar het WK Superbikes, hij komt uit voor MIE Honda. Loris Baz is een andere naam uit de MotoGP. Na een seizoen MotoAmerica rijdt de Fransman komend seizoen voor Bonovo Action BMW.

De beide klassen in het voorprogramma van het WK Superbikes zijn opnieuw drukbezet met het maximale aantal van dertig inschrijvingen. In het WK Supersport zijn Glenn van Straalen (EAB Yamaha) en Jeffrey Buis (Puccetti Kawasaki) de enige Nederlandse deelnemers. In het WK Supersport 300 doen ook twee Nederlandse coureurs mee, beiden komen uit voor MTM Kawasaki. Het gaat om Victor Steeman en Ruben Bijman.

Het WK Superbikes-seizoen 2022 begint in het weekend van 9-10 april op MotorLand Aragon.

Overzicht: voorlopige deelnemerslijst WK Superbikes 2022

Team Motor Coureurs + startnummer Pata Yamaha WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 Toprak Razgatlioglu #1 Andrea Locatelli #55 Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR Jonathan Rea #65 Alex Lowes #22 Aruba.IT Racing Ducati Ducati Panigale V4 R Alvaro Bautista #19 Michael Ruben Rinaldi #21 Team HRC Honda CBR1000 RR-R Xavi Vierge #97 Iker Lecuona #7 BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR Scott Redding #45

Michael van der Mark #60 GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 Garrett Gerloff #31 Kohta Nozane #3 Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R Axel Bassani #47 Orelac Racing VerdNatura Kawasaki Kawasaki ZX-10RR Oliver Konig #52 Team GoEleven Ducati Panigale V4 R Philipp Oettl #5 Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR Lucas Mahias #44 Bonovo Action BMW BMW S1000 RR Eugene Laverty #50 Loris Baz #76 Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R Luca Bernardi #29 TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR nog niet bekend MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R Leandro Mercado #36

Hafizh Syahrin #35 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 Isaac Viñales #32

