Bulega snelste in natte derde training in Assen, Van der Mark vierde

De weergoden waren het World Superbike op vrijdag al niet bijzonder goed gezind met in zowel de eerste als tweede vrije training een opdrogende baan, waarna de rijders in de laatste fase van VT2 zelfs geconfronteerd werden met vrijwel volledig nat asfalt op TT Circuit Assen. Voor de derde oefensessie op zaterdagochtend werd gehoopt op betere omstandigheden om zo nog iets meer data te vergaren op een droog wegdek, maar ook dat zat er niet in. Na hevige regen in de ochtend druppelde het bij de start van de twintig minuten durende sessie nog altijd. Bovendien was het met een temperatuur van slechts vijf graden ronduit koud.

De povere omstandigheden bleken geen aanleiding voor de rijders om meteen na het zwaaien van de groene vlag op de baan te verschijnen voor de laatste voorbereidingen richting de superpole. Toprak Razgatlioglu was de eerste die de pits uitreed, met in zijn kielzog het gros van de overige rijders. Alleen regerend wereldkampioen Alvaro Bautista, Alex Lowes, Nicholas Spinelli en Bradley Ray kozen ervoor om aanvankelijk even te wachten, terwijl Razgatlioglu na een installateronde alweer terugkeerde in de pits. Daardoor was Andrea Locatelli de eerste die een richttijd op de klokken zetten. Kort nadat hij 1.53.278 noteerde, ging de Italiaan van Yamaha echter onderuit in Meeuwenmeer, waar hij met de schrik vrijkwam en zelf zijn R1 kon oppakken om terug te keren in de pits.

De snelste tijd had hij op dat moment al moeten afstaan aan Nicolo Bulega. De Ducati-rijder noteerde in eerste instantie 1.52.523, die hij vervolgens tot tweemaal toe aanscherpte om op 1.48.109 uit te komen. Halverwege de sessie nam Andrea Iannone echter de koppositie over door slechts 0.082 seconde onder de tijd van zijn landgenoot te duiken. Michael van der Mark was intussen langzaam maar zeker opgeklommen naar de gedeeld zevende plaats met precies dezelfde tijd als nummer zes Garrett Gerloff. Met zijn zesde ronde van de sessie klom de Nederlander van BMW zelfs naar de derde positie, al gaf hij wel 1,2 seconde toe op snelste man Iannone. De GoEleven Ducati-rijder had zijn tijd namelijk nog verder aangescherpt tot 1.47.570.

Het was daarna wachten op een antwoord en dat werd gegeven door Bulega. De Italiaan dook met nog zes minuten te gaan met 1.46.557 meer dan een seconde onder de tijd van Iannone, om daarna verder te versnellen tot 1.46.473. Met nog twee minuten op de klok moest hij de koppositie echter even afstaan aan Alex Lowes, die ruimschoots zeven tienden van de tijd sneller bleek. In de laatste minuut antwoordde Bulega echter weer met een ijzersterke 1.44.660, die hij bij het zwaaien van de finishvlag nogmaals aanscherpte tot 1.44.274. Iker Lecuona haalde het einde van zijn slotronde niet, nadat hij bij het aanremmen van de Geert Timmer Bocht onderuit gleed. De Honda-rijder kreeg in de grindbak vervolgens zijn motorfiets op zijn been, waardoor hij medische assistentie nodig had.

Door die crash werden de nodige rondetijden geschrapt, waardoor Bulega zijn snelste tijd moest inleveren. Desondanks was zijn 1.44.660 ruimschoots voldoende voor de eerste positie, op een ruime seconde gevolgd door Alex Lowes. Axel Bassani noteerde de derde tijd en bleef daarmee Van der Mark nipt voor. De BMW-rijder was op de vierde stek de beste rijder van zijn werkgever, op de voet gevolgd door Bautista en Sam Lowes. Michael Ruben Rinaldi noteerde de zevende tijd, terwijl Razgatlioglu, Iannone en Gerloff de top-tien completeerden.

De teams en rijders in het World Superbike kunnen zich nu voorbereiden op de superpole, die om 11.00 uur van start gaat.

Uitslag derde vrije training World Superbike Assen