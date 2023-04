De eerste training op het TT Circuit werd vrijdagochtend om 10.30 uur in gang geschoten. Thuisrijder Michael van der Mark rondde de baan op de Drentse hei negentien keer en klokte uiteindelijk de elfde tijd. Met 1.35.706 was de BMW-coureur iets meer dan een seconde verwijderd van de snelste tijd van Alvaro Bautista. De Nederlander stapte nogal ontevreden van de motor af, maar wist het 's middags om te draaien. Een paar veranderingen aan zijn motor waren voldoende om een sprong te maken.

"Vanochtend voelde snel, maar ik was niet zo snel als ik wilde zijn", opent hij tegenover onder meer Motorsport.com. "In de middag voerden we een aantal wijzigingen door, en daarnaast probeerde ik wat rustiger en vloeiender te zijn. Dat maakte me een stuk sneller. Je moet hier wel vloeiend rijden. Alle bochten zijn met elkaar verbonden. Vanochtend voelde ik me dus wel snel, maar dat bleek ik niet te zijn. Soms ben je blij dat je ergens staat, maar push je te hard. In de middag deed ik wat relaxter en kwam alles samen nadat we een aantal zaken hadden veranderd."

Van der Mark legt daarna het verschil uit tussen VT1 en VT2: "Ik gebruikte vooral de banden voor de race, met name vanochtend voelde de motor nogal nerveus. 's Middags voelde het een stuk beter. Ik moest gewoon wennen. Ik kon in de ochtendsessie bijvoorbeeld niet echt hard remmen, doordat de machine zo nerveus was. In de tweede training werd het beter, maar moest ik wat vertrouwen vinden. Op de wedstrijdband is het tempo niet slecht, maar ik moet nogal een aantal tienden zien te vinden."

In de middag wist Van der Mark zich goed te verbeteren. De 30-jarige coureur klom naar de zesde tijd in de lijst en zat slechts 0.595 seconde achter de tijd van Bautista, die ook in de tweede sessie de rapste was. Het viel de man uit Gouda op dat alle BMW's er wel aardig goed bijstonden. "De motor past goed bij deze baan. Om eerlijk te zijn staat het hele veld dicht bij elkaar. Mijn rondje was prima, maar als je al een tiende trager bent ga je al posities naar achteren. Ik was blij met mijn rondje en positie, maar zoals ik zei: het zit dicht bij elkaar. Het belangrijkste hier is om kalm en smooth te blijven."