Rea verrast met pole voor World Superbike Assen, Van der Mark op P13

Het World Superbike wordt op TT Circuit Assen getrakteerd op typisch Nederlands weer. Na wisselend weer op vrijdag werd de derde vrije training onder regenachtige omstandigheden verreden op een natte baan. Kort voor aanvang van de kwalificatie was het asfalt nog altijd nat en maakte het doorgebroken zonnetje weer plaats voor wat regendruppels. Tegen die achtergrond ging om 11.00 uur de superpole van start, waarin de startposities voor zowel de eerste race op zaterdag als de superpole-race op zondagochtend bepaald werden. Iker Lecuona ontbrak in de sessie, nadat hij zijn knie kneusde bij een crash in de ochtendtraining.

Met regenbanden onder de motoren verschenen alle rijders binnen enkele minuten op de baan voor de vijftien minuten durende kwalificatiesessie. Michael van der Mark en BMW-teamgenoot Toprak Razgatlioglu waren de laatste twee die de pits verlieten. Zesvoudig kampioen Jonathan Rea was juist een van de eersten en klokte met 1.44.841 meteen een scherpe richttijd, die in eerste instantie alleen door Nicolo Bulega verbeterd werd. De Ducati-rijder was vanochtend in VT3 al de snelste en klokte 1.44.634 met zijn eerste ronde, die meteen daarna door Rea weer werd verbeterd tot 1.44.236.

Van der Mark vond zijn naam na zijn eerste poging terug op de zesde positie, om onder het teruggekeerde zonnetje vervolgens naar de derde plek te komen. Zijn 1.44.111 was vier tienden langzamer dan de tijd van Bulega, die luttele seconden eerder naar 1.43.669 ging. Rea counterde op zijn beurt weer met 1.43.444, om met nog zes minuten te gaan zelfs te versnellen naar 1.43.026. Razgatlioglu sloot op dat moment aan op de tweede positie, met Remy Gardner op de derde stek. Michael van der Mark ging op dat moment even terug naar de pits, waar hij zag dat hij de zesde positie in handen had. Na een korte stop keerde de Nederlander met nog vier minuten te gaan terug op de baan.

Late crash zit Van der Mark dwars

Bulega had de leiding toen kortstondig in handen, maar moest die daarna weer afstaan aan Rea. De Yamaha-rijder snelde naar 1.42.650, waarmee hij als leider aan de absolute slotfase van de kwalificatie begon. Daarin ging Van der Mark even onderuit in bocht vijf, al kon hij zijn weg daarna wel weer vervolgen. De enige Nederlander in het veld zette vervolgens wel nogmaals aan in de jacht op een verbetering, maar die zat er niet in. Daardoor bleef Van der Mark uiteindelijk steken op de dertiende startpositie, wat hem veroordeelde tot in ieder geval twee inhaalraces op zijn thuiscircuit.

Enkele andere rijders verbeterden zich wel, maar niemand kwam in de buurt van de tijd van Rea. De Brit van Yamaha veroverde zodoende pole-position op TT Circuit Assen, op een kleine tiende gevolgd door Bulega. Razgatlioglu klokte de derde tijd en verzekerde zich ook van een plekje op de eerste rij, voor de gebroeders Sam en Alex Lowes en Gardner op de plekken vier, vijf en zes. Regerend kampioen Alvaro Bautista noteerde op een seconde achterstand de zevende tijd met Michael Ruben Rinaldi en Andrea Iannone op de plaatsen acht en negen. De top-tien wordt gecompleteerd door Andrea Locatelli, die daarmee de verrassende debutant Nicholas Spinelli nipt buiten de eerste tien hield.

Voor het World Superbike resteren de rest van het weekend alleen nog drie races, te beginnen met de eerste hoofdrace. Die vangt zaterdag om 14.00 uur aan.

