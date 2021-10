Rea gevleid door uitspraken Rossi: “Heel erg fijn”

Met zes opeenvolgende wereldtitels tussen 2015 en 2020 heeft Jonathan Rea het WK Superbikes de afgelopen jaren gedomineerd. Naast het recordaantal wereldtitels scoorde de Kawasaki-rijder ook al 107 overwinningen in de WSBK, waarmee hij een absolute grootheid is in de klasse voor productiemotoren.

De inmiddels 34-jarige Rea reed in 2012 als invaller van Casey Stoner twee races in de MotoGP. In zowel Aragon als Misano finishte hij in de top-acht en maakte hij veel indruk, maar ondanks het nodige geflirt en talloze geruchten maakte Rea nooit de overstap naar de MotoGP. En dat is “enorm jammer” volgens Valentino Rossi, die onlangs in Austin zijn lof uitte voor de Noord-Ier.

De uitspraken van Rossi zijn ook Rea zelf niet ontgaan. In een exclusief gesprek Motorsport.com reageert de Noord-Ier op de complimenten van de negenvoudig MotoGP-kampioen: “Om dit soort uitspraken van Valentino te lezen voelt echt heel erg fijn. Hij is namelijk de grootste aller tijden in de motorsport en we hebben enorm veel respect voor elkaar”, vertelt Rea. “Hij stuurt me soms wel eens berichten na een race en andersom. Ik ben een groot fan van hem en wat hij heeft bereikt in zijn carrière.”

'Nooit een kans gekregen'

Rea is het bovendien ook eens met Rossi: de Noord-Ier had graag een kans gekregen in de MotoGP: “Natuurlijk is het jammer, omdat ik nooit echt een kans heb gekregen. Ik heb twee wildcards gekregen in 2012 en toen werd ik zevende en achtste, niet verkeerd.”

“Maar het is wat het is. Ik heb wat moeilijke momenten gehad in mijn loopbaan bij mijn vorige team [Ten Kate Honda]. Ik heb mooie tijden gekend, maar ook moeilijke. Sinds ik de overstap heb gemaakt naar Kawasaki ben ik echter superblij. Het leven is sindsdien heel erg mooi. Ik win races en de enige vraag die ik mezelf echt stel is wat ik zou kunnen in de MotoGP. Ik weet het namelijk niet.”

Ondanks de gemiste kans wil Rea niet te lang stilstaan bij de vraag ‘wat als’: “Ik kan er geen spijt van hebben omdat ik nooit de kans heb gekregen. Zo is het leven. Coureurs kunnen niet altijd hun eigen gang gaan, je moet de kansen aangrijpen die op je pad terecht komen. Helaas heb ik nooit die kans gekregen.”

Rea vecht dit jaar in het WK Superbikes een spannende titelstrijd uit met Toprak Razgatlioglu. Met nog twee raceweekenden te gaan heeft de Turkse Yamaha-rijder 24 punten voorsprong op de zesvoudig wereldkampioen.