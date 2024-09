Hattrick voor Petrucci in WSBK Cremona, Van der Mark weer zevende

Zaterdag schreef Danilo Petrucci al historie door de eerste World Superbike-race in Cremona op zijn naam te schrijven. De Barni Ducati-rijder werd met die overwinning de eerste rijder ooit met overwinningen in MotoGP, MotoAmerica, WSBK en een etappezege in de Dakar Rally. Ook voor de superpole-race op zondag had hij een goede uitgangspositie, want hij mocht de race vanaf de eerste rij aanvangen. Merkgenoot Nicolo Bulega mocht de korte race over tien ronden vanaf pole-position aanvangen, met Andrea Iannone op de tweede positie.

De start van de superpole-race was voor Petrucci, die meteen de leiding greep en vooraan een gaatje sloeg naar de achtervolgers. Die werden aangevoerd door Iannone, terwijl Bulega, Alex Lowes en Andrea Locatelli om de derde positie streden. Vooraan kreeg Petrucci tegen het einde van de race wat last van zijn keuze voor de zachtste band, maar hij had genoeg voorsprong opgebouwd om zijn tweede opeenvolgende zege te boeken. Lowes verdrong Iannone nog van de tweede positie, terwijl Bulega genoegen moest nemen met de vierde plek. Iker Lecuona was op de vijfde plek de beste Honda-rijder, voor de als dertiende gestarte Alvaro Bautista. Locatelli, Xavi Vierge, Garrett Gerloff en Tito Rabat voltooiden de top-tien, waarin Michael van der Mark dus ontbrak. De Nederlander van BMW eindigde als twaalfde.

Petrucci rondt perfect weekend af

Petrucci mocht dan ook vanaf pole-position beginnen aan de tweede hoofdrace in Cremona. De Italiaan kwam opnieuw goed van zijn plek en behield de leiding bij de start, voor Iannone en Bulega. Laatstgenoemde ging aan het einde van de openingsronde voorbij aan de Go Eleven Ducati-rijder, die in de zevende ronde even wijd ging in bocht 11 en daarmee de deur opende voor Bautista om de derde stek over te nemen. In de daaropvolgende fase viel Iannone verder terug, om zijn machine met zeven ronden te gaan in de pits te parkeren. Op dat moment had Petrucci al een gat van zo'n twee seconden geslagen richting Bulega, die zijn voorsprong op Bautista stukje bij beetje kleiner zag worden.

Met nog drie ronden te gaan zette regerend wereldkampioen Bautista met succes de inhaalactie in op teamgenoot Bulega voor de tweede plaats. Dat gebeurde ruim achter Petrucci, die zijn perfecte weekend voltooide met zijn derde overwinning op rij. Bautista en Bulega completeerden het volledig uit Ducati's bestaande podium, met Gerloff op ruim acht seconden als best of the rest op P4. Lowes kwam als vijfde over de finish, gevolgd door Lecuona en Van der Mark - die zich vanaf de zestiende plek naar de top-zeven knokte. De top-tien werd gecompleteerd door Vierge, Locatelli en Rabat, terwijl Sam Lowes, Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi, Bradley Ray en Markus Reitenberger de resterende punten scoorden.

Het World Superbike-seizoen wordt volgende week vervolgd met een raceweekend op Motorland Aragón.

Uitslag race 2 World Superbike Cremona