Petrucci schrijft historie met WSBK-zege Cremona, Van der Mark zevende

Twee weken na de ontmoeting in Magny-Cours is het World Superbike-veld neergestreken in Italië, waar voor het eerst een bezoek wordt gebracht aan Cremona. Twee van de drie wereldkampioenen in de klasse zijn niet aanwezig wegens blessureleed. Dat geldt niet alleen voor zesvoudig kampioen Jonathan Rea, maar ook voor huidige kampioenschapsleider Toprak Razgatlioglu. De Turk wist vooraf dus al dat zijn ruime voorsprong in de titelstrijd een stuk verkleind zou worden door Nicolo Bulega, de nummer twee in de tussenstand.

De Italiaan van Ducati kende in Cremona een superpole met twee gezichten. Tegen het einde van de sessie maakte Bulega een crash mee met zijn Ducati, maar veel gevolgen had die val niet. Voordat hij tegen de vlakte ging, had hij met 1.27.953 al een tijd genoteerd die goed genoeg bleek voor pole-position. Op iets meer dan een tiende noteerde Andrea Iannone de tweede tijd, met Danilo Petrucci daar weer twee tienden achter op de derde positie. De gehele eerste startrij in Italië bestond dus uit Italiaanse rijders op een Ducati Panigale V4R. De van blessureleed teruggekeerde Alvaro Bautista kwam niet verder dan de dertiende positie, maar hij stond daarmee nog ruim voor Michael van der Mark. De Nederlander van BMW kende een moeizame sessie en bleef steken op de zeventiende startpositie.

Petrucci wint vroegtijdig afgebroken eerste race

Bij de start van de eerste hoofdrace behield Bulega de leiding, voor Iannone. De man van de openingsfase was echter Petrucci. Hij verloor bij de start nog een positie, maar aan het einde van tweede ronde heroverde hij de derde plek alweer. Vervolgens profiteerde hij van de strijd die Bulega en Iannone voerden om de leiding, want in de derde ronde ging de Italiaan voorbij aan de fabrieksrijder van Ducati voor de tweede plek. Twee ronden later volgde zelfs een succesvolle inhaalactie van Petrucci op Iannone voor de leiding. Alex Lowes voegde zich intussen ook bij de leiders om vooraan een gezelschap van vier te vormen, totdat Iannone in de negende ronde crashte in bocht 7. Enkele ronden later overkwam Lowes echter hetzelfde.

Vooraan had Petrucci intussen een gaatje geslagen, toen de wedstrijdleiding in de achttiende ronde wegens technische problemen een vroegtijdig einde maakte aan de race. De Barni Ducati-rijder boekte zodoende zijn eerste WSBK-zege en schreef geschiedenis door als eerste rijder ooit races of etappes te winnen in MotoGP, WSBK, MotoAmerica en de Dakar Rally. Bulega deed goede zaken in de titelstrijd met zijn tweede plek, voor teamgenoot Bautista - die zich vanaf de dertiende startpositie naar het podium knokte. Iker Lecuona verraste met de vierde plek als beste Honda-rijder, gevolgd door Axel Bassani en Xavi Vierge. Op zevende plek was Michael van der Mark de beste BMW-rijder, nadat hij vanaf P17 aan de race begon. De top-tien werd gecompleteerd door Garrett Gerloff, Michael Ruben Rinaldi en Remy Gardner.

De afwezige Razgatlioglu heeft de leiding in het kampioenschap nog altijd in handen, maar zijn voorsprong op Bulega is inmiddels teruggelopen tot 35 punten. Zondag werkt het World Superbike nog twee races af in Cremona en die beginnen om 11.00 uur en 14.00 uur.

Uitslag race 1 World Superbike Cremona