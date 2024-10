BMW komt met slecht nieuws voor MotoGP-plannen

Er gaan al lange tijd geruchten rond dat BMW mogelijkheden onderzoekt om aan het MotoGP-kampioenschap deel te nemen. Het Duitse merk is al succesvol in de World Superbikes en was aan het onderzoeken of een overstap naar de koningsklasse van de motorsport haalbaar was. Nu komt er slecht nieuws vanuit het management van BMW, want de geldkraan voor komend seizoen voor de motorrace-afdeling van het merk wordt iets dichtgedraaid.

Hoofd van die afdeling, Sven Blüsch, baalt van de bezuinigingen. "Het budget voor komend jaar wordt iets gereduceerd. Dat helpt ons strategische plan voor de toekomst zeker niet", verklaart de Duitser. "Toch moeten we ervoor zorgen dat motorsport een belangrijk onderdeel van BMW Motorrad blijft. We krijgen daarin steun van CEO Markus Flach en we voeren daar intern veel gesprekken over. Ik kan nu daarom niet zeggen hoe het budget er in de toekomst uit gaat zien."

Het eerste resultaat van het inkrimpen van het budget is in het WSBK zichtbaar. Dit jaar staan er nog vier motoren van Duitse makelij op de grid, maar volgend seizoen neemt het merk afscheid van Bonovo als satellietteam. "Het is voor ons belangrijk dat we ons volledig in het WK Superbikes volledig kunnen focussen op de twee motoren. Op dit moment is meer niet mogelijk", aldus Blüsch over de keuze om twee motoren minder af te vaardigen in 2025. "We zijn liever volledig gefocust op twee motoren, dan dat we vier hebben waar we niet precies van weten wat er mee aan de hand is. Het is niet de perfecte oplossing, maar dit hangt samen met het mindere budget."

Blijft BMW wel in WSBK?

Opvallend is dat Blüsch zelfs niet uitsluit dat BMW op termijn uit het WSBK stapt. "Het is nog veel te vroeg om daar wat over te zeggen, maar nu focussen we ons volledig op het Superbike-team", antwoordt de Duitser op een vraag over de toekomst van BMW. "We gaan in de wintermaanden onze strategie bepalen. Voor nu is het belangrijk dat we ons allemaal op de Superbikes richten."

BMW is met Toprak Razgatlioglu hard op weg om de rijderstitel in het WSBK op te eisen. Met nog twee weekenden en zes races te gaan staat de Turk aan de leiding van het WK, met 39 punten voor op Nicolo Bulega. Nederlander Michael van der Mark is ook namens het fabrieksteam van BMW actief en staat nu achtste.