Razgatlioglu wint niet maar doet goede zaken in WSBK-weekend Aragón

Motorland Aragón was afgelopen weekend het decor voor de tiende ronde van het World Superbike. Voorafgaand was de blik vooral gericht op kampioenschapsleider Toprak Razgatlioglu. De BMW-rijder raakte in Magny-Cours geblesseerd bij een trainingscrash en miste daardoor niet alleen de races in Frankrijk, maar ook het treffen van vorige week in het Italiaanse Cremona. In de zes verreden races zag Razgatlioglu dat voornaamste concurrent Nicolo Bulega het onderlinge verschil in de titelstrijd terugbracht naar dertien punten. In Aragón keerde de Turk echter terug van zijn blessureleed en dus mocht hij met de fabrieksrijder van Ducati uitvechten wie als kampioenschapsleider aan de laatste twee raceweekenden zou beginnen.

Het was Bulega die in Aragón de eerste tik uitdeelde door de snelste tijd te rijden in de superpole en zo de beste startpositie voor de eerste hoofdrace en de superpole-race veilig te stellen. Achter Andrea Iannone, Álvaro Bautista en Danilo Petrucci kwam Razgatlioglu tot de vijfde startpositie, diens teamgenoot Michael van der Mark veroverde de elfde plek op de grid. In de eerste hoofdrace schoven beide BMW-rijders nog voor de start al een plekje op: Bulega werd in de opwarmronde getroffen door een technisch probleem, waardoor hij niet van start kon gaan. Razgatlioglu profiteerde ervan door in de openingsrace naar de tweede plaats te rijden en meteen twintig punten uit te lopen. De overwinning op zaterdag was voor Andrea Iannone, die zijn eerste World Superbike-zege veiligstelde. Garrett Gerloff completeerde het podium, voor Bautista en Petrucci. Van der Mark scoorde met een negende plek solide punten.

Succesvolle zondag voor Bautista

Zondagochtend meldden de rijders zich eerst op Motorland Aragón voor de superpole-race, waarin Bulega wel gebruik kon maken van zijn pole-position. De Italiaan van Ducati, die bezig is met zijn eerste seizoen in World Superbike, raakte in de korte race over tien ronden verwikkeld in een strijd met teamgenoot Bautista en Razgatlioglu om de overwinning en de pole-position voor de tweede hoofdrace. Bautista beslechtte dat duel in zijn voordeel door de zege op te eisen, al volgde Razgatlioglu op slechts 88 duizendsten. Bulega zag zijn concurrent weer twee punten uitlopen door zelf als derde te eindigen, maar ook zijn achterstand bedroeg nog geen twee tienden van een seconde. Van der Mark knokte zich naar de achtste plek en verzekerde zich zodoende dus ook van die plek op de grid voor de tweede race.

In de tweede hoofdrace kwam Van der Mark uiteindelijk als zevende over de finish. Helemaal vooraan zegevierde Bautista voor de tweede maal in Aragón, ditmaal met ruim drie seconden voorsprong op Razgatlioglu en meer dan tien tellen marge op Bulega. Iannone en Gerloff completeerden de top-vijf. In de titelstrijd deed Razgatlioglu dus de beste zaken. Met drie tweede plaatsen bracht hij zijn seizoenstotaal op 414 punten, waardoor hij nu een gat van 39 punten heeft geslagen naar Bulega. Ook Bautista maakt met nog twee raceweekenden voor de boeg nog kans op zijn derde opeenvolgende World Superbike-titel. De Spanjaard moet dan wel 81 punten zien goed te maken, terwijl er nog maximaal 124 punten verdiend kunnen worden. Van der Mark bezet de achtste plek met 195 punten, evenveel als nummer zeven Iannone en slechts twee punten minder dan nummer zeven Andrea Locatelli.