Lowes wint zowel superpole-race als race 2 WSBK op Phillip Island

Nadat debutant Nicolò Bulega zaterdag zijn eerste race in het WK Superbikes meteen op zijn naam schreef, wachtten er op zondag nog twee races op Phillip Island. Allereerst was het de beurt aan de superpole-race, waarmee de startopstelling voor de tweede hoofdrace bepaald zou worden. Polesitter Bulega kwam aardig weg, maar het was Andrea Iannone die kopstart pakte. De Italiaan moest in de tweede bocht echter toezien dat Alex Lowes de leiding overnam. Later in de race liep Iannone zelfs tegen een mechanisch probleem aan, waardoor hij ver terugviel en uiteindelijk slechts als veertiende over de finish kwam.

Vooraan kon Lowes een klein gaatje slaan, om na tien ronden zijn eerste zege in vier jaar tijd veilig te stellen. Op een ruime seconde kwam Yamaha-rijder Andrea Locatelli als tweede over de finish. Hij zakte aanvankelijk terug naar de tiende positie, maar knokte zich vervolgens sterk naar voren. Toprak Razgatlioglu rekende in een spannende strijd om P3 nipt af met regerend kampioen Alvaro Bautista om zo zijn eerste podium in dienst van BMW te behalen. Bulega moest het doen met de vijfde positie, voor GRT Yamaha-rijders Remy Gardner en Dominique Aegerter. Sam Lowes finishte als achtste en Michael Ruben Rinaldi en Jonathan Rea completeerden de top-tien. Michael van der Mark kon zich niet naar voren knokken en eindigde op P16.

Uitslag WK Superbikes Phillip Island - Superpole-race

Belangrijkste informatie Meer data Rijdersinfo Rijdersinfo 1 - 4 Belangrijkste informatie Meer data 1 - 2 Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Verschil Km/u Uitgevallen Punten 1 A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 10 15'00.995 12 2 A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 10 +1.157 15'02.152 1.157 9 3 T. Razgatlioglu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 10 +1.738 15'02.733 0.581 7

Na dat succes mocht Alex Lowes de tweede hoofdrace vanaf pole-position aanvangen, maar hij moest de leiding bij de start meteen laten aan Locatelli. De Italiaan hield in eerste instantie de leiding vast onder druk van Lowes, Razgatlioglu en Bautista, tot het einde van de derde ronde. Bautista greep toen de leiding, al werd luttele seconden later de rode vlag gezwaaid. Rea crashte in bocht 11 en moest uiteindelijk met een brancard van de baan gehaald worden, waardoor de wedstrijdleiding de race stillegde. Razgatlioglu maakte dat al niet meer mee, want in de tweede ronde viel hij met een technisch probleem uit.

Daarna volgde een herstart voor een race over elf ronden, waardoor de verplichte pitstop verviel. Bautista behield de leiding toen het veld weer op pad werd gestuurd, maar voormalig Ducati-teamgenoot Michael Ruben Rinaldi voerde meteen de druk op. Het tweetal reed in eerste instantie weg bij de concurrentie, maar kreeg later weer bezoek van Lowes. De Brit van Kawasaki ging in de achtste ronde voorbij aan Rinaldi, terwijl Locatelli vervolgens ook aansluiting vond en een ronde later P3 overnam van Rinaldi. In de laatste ronde wilde de Yamaha-rijder ook langs Lowes, maar hij moest zijn inhaalactie bekopen met een crash en een nulscore.

Lowes kon hierdoor nog een aanval inzetten op Bautista en met een inhaalactie buitenom stelde hij uiteindelijk zijn vierde WSBK-zege veilig. Op slechts 0.048 seconde volgde Bautista op de tweede positie, terwijl Danilo Petrucci in de laatste ronde de laatste podiumplaats veiligstelde. De Italiaan rekende nipt af met landgenoot Iannone, gevolgd door Bulega en Rinaldi op de vijfde en zesde positie. Sam Lowes werd zevende, voor Garrett Gerloff en Aegerter. De top-tien werd gecompleteerd door Van der Mark, die daarmee opnieuw waardevolle punten scoorde op Phillip Island. Het verschil met Aegerter bedroeg aan de finish slechts 0.007 seconde.

Met zijn dubbele zondagse zege vertrekt Lowes als WK-leider uit Australië. Hij heeft 50 punten verzameld, negen stuks meer dan Bulega op de tweede positie. Locatelli en Iannone volgen op P3 met 29 punten. Van der Mark bezet na het eerste weekend de negende plek in het kampioenschap met 16 punten.

Uitslag WK Superbikes Phillip Island - Race 2