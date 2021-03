Loeb neemt 'met pijn in het hart' afscheid van navigator Elena

Loeb heeft Elena naar verluidt dinsdagmiddag op de hoogte gebracht en maakte het nieuws kort daarna via Instagram bekend: “Na vijf gezamenlijke Dakars en gesprekken met het team zijn we tot de conclusie gekomen dat het misschien beter is om onze eigen weg te gaan. Het gaat me aan het hart dat we vanaf de volgende editie geen teamgenoten meer zijn. Het was geen eenvoudige beslissing, het was geen makkelijk telefoontje. Zeker niet na een samenwerking van 23 jaar, maar ik twijfel er niet aan dat je sterker terugkeert. We krijgen vast weer kans om onze passie met elkaar te delen en terug te kijken op de geweldige momenten die we beleefd hebben.”

Elena was jarenlang de meest succesvolle rallynavigator ter wereld. Samen met Loeb werd hij van 2004 tot en met 2012 steeds wereldkampioen in het WRC. Alle titels werden behaald met Citroën. De afgelopen jaren kwamen de twee nog regelmatig in WRC-verband in actie, maar de focus lag ook elders. Loeb en Elena deden samen de Dakar Rally voor Peugeot en stapten dit jaar over naar het Bahrain Raid Xtreme-team. Het duo werd geplaagd door technische problemen met de BRX1 en hadden het bovendien aan de stok met de wedstrijdleiding. Regelmatig werd er op een onbewaakt moment schade gereden. In de zesde etappe werd de wielophanging krom gereden, een etappe later was er weer schade. Na de achtste etappe hield Loeb het voor gezien toen hij in de eerste 80 kilometer van de proef twee lekke banden kreeg en nog maar eentje op reserve had.

De meest recente WRC-wedstrijden reden Loeb en Elena in dienst van Hyundai. Twee keer haalden ze het podium, maar overwinningen werden niet behaald. In zijn verklaring liet Loeb weten dat hij zijn vriendschap met Elena ondanks de ‘professionele scheiding’ koestert.