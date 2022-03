WRT blijft ondanks onzekerheid Audi mikken op stap naar LMDh-klasse

Jarenlang vierde Audi grote successen in de endurance en vanaf 2023 leek dat verhaal een vervolg te gaan krijgen. De autofabrikant uit Ingolstadt kondigde namelijk aan dat het van plan was om een auto te ontwikkelen voor de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship en het Amerikaanse IMSA. Donderdag werd echter duidelijk dat die plannen voorlopig in de ijskast worden gezet, aangezien het merk aan Motorsport.com bevestigde dat de ontwikkeling van de LMDh-bolide is stilgelegd. Het lijkt een voorbode te zijn op het definitief annuleren van het project.

Team WRT leek het aangewezen team om in 2023 met de LMDh-bolides van Audi te gaan racen, maar daar kunnen nu grote vraagtekens achter worden gezet. Teambaas Vincent Vosse stelt dat zijn team indien nodig opnieuw met andere fabrikanten in gesprek gaat. “Van wat ik gelezen heb in de pers, lijkt het erop dat we volgend jaar niet met Audi’s rijden in het WEC. We hebben echter nog altijd het verlangen en de capaciteit om een LMDh-programma te draaien”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Als dat wat ik heb gehoord waar is, gaan we snel beginnen met gesprekken met andere fabrikanten.”

Officieel is niet bekend welk team in 2023 met Audi LMDh-auto’s zou gaan rijden, maar naar verluidt had WRT al een contract gesloten met de fabrikant. De aanwezigheid van fabriekscoureur René Rast voor het WEC-seizoen 2022 leek dat nog maar eens te bevestigen. Zelf kan Vosse echter niet meer zeggen dan dat hij in gesprek is geweest met een merk waarmee WRT succesvol is geweest in diverse GT3-kampioenschappen sinds de oprichting in 2010. Deze onderhandelingen zorgden ervoor dat WRT de gesprekken met andere fabrikanten had afgebroken. “Als Audi voor volgend jaar geen LMDh heeft waarmee we kunnen racen, was het fijn geweest als we onze gesprekken met andere fabrikanten hadden kunnen voortzetten.”

'Prestaties rechtvaardigen samenwerking met fabrikant'

WRT debuteerde in 2021 met veel succes in het racen met prototypen. Met de ORECA 07-Gibson LMP2-bolide werd het team niet alleen kampioen in de European Le Mans Series, maar met onder meer Robin Frijns achter het stuur ook in het WEC. Die resultaten zijn volgens Vosse voldoende om een samenwerking met een fabrikant te rechtvaardigen. “De resultaten en successen van 2021 hebben we niet behaald met Audi. Ik denk dat het bewijst dat wij het verdienen om op het hoogste niveau met een fabrikant te werken.”

De uitspraken van Vosse doen vermoeden dat Audi inderdaad de stekker uit het LMDh-project trekt, hoewel het merk tot dusver alleen heeft aangegeven de ontwikkeling te pauzeren. “We pauzeren dit project voor twee tot drie maanden. De capaciteiten worden op dit moment ergens anders en verstandiger ingezet”, vertelt een woordvoerder aan Motorsport.com. Daarmee wordt mogelijk gedoeld op het Dakar-programma met de RS Q e-tron SUV. Een andere mogelijkheid is dat de energie in toetreding tot de Formule 1 in 2026 wordt gestoken, iets waar Audi inmiddels geruime tijd mee in verband wordt gebracht.