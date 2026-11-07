Kwalificatieverslag

WEC Monza

WEC Monza: Antonio Fuoco pakt pole voor Ferrari

Antonio Fuoco heeft voor Ferrari de poleposition veroverd voor de finale van het World Endurance Championship op Monza

Gary Watkins

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 15:32

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Antonio Fuoco veroverde voor Ferrari pole position voor eigen publiek in de kwalificatie voor de finale van het World Endurance Championship op Monza.

De Italiaan was in de twee kort opeenvolgende kwalificatiesessies op zaterdagmiddag voortdurend de snelste in de #50 AF Corse Ferrari 499P Le Mans Hypercar.

Fuoco kwam tot 1.33,364, terwijl de tijden in koude omstandigheden gestaag verbeterden tijdens de afsluitende Hyperpole-sessie van 10 minuten voor de snelste 10 auto's uit de eerste kwalificatie.

Daarmee was hij net geen honderdste van een seconde sneller dan de 1.33,460 die Mathieu Jaminet in de #19 Genesis GMR-001 Hypercar had gereden.

Fuoco zei: “Het is heel bijzonder om op Monza op pole te staan en ik ben heel blij, want de auto was vandaag geweldig. De omstandigheden waren heel lastig en de jongens hebben fantastisch werk geleverd door de auto met een geweldige basisafstelling op de baan te zetten.”

Alle drie de vrije trainingen verliepen nat, afgezien van de allerlaatste minuten van VT3 op vrijdag, waardoor de eerste echte droge kilometers voor het WEC-veld pas in de kwalificatie kwamen.

Namens het Jota Cadillac-team pakte Earl Bamber de derde plaats; hij eindigde in de #38 Caddy V-Series.R LMDh met 1.33,541 nog eens een honderdste achter de Genesis.

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Photo by: FIA WEC / DPPI

Antonio Giovinazzi noteerde 1.33,573 en werd daarmee vierde in de #51 fabrieks-Ferrari.

Peugeot pakte de vijfde plaats met Theo Pourchaire in de #94 9X8 LMH dankzij 1.33,617, net voor Victor Martins in de #36 Alpine A424s met 1.33,858.

Norman Nato eindigde als zevende in de Hyperpole-sessie in de #12 Jota Caddy, een paar honderdsten voor Robert Kubica met de satelliet-Hypercar-inschrijving van Ferrari.

Nick Cassidy in de #93 Peugeot en Sheldon van der Linde met de #20 WRT BMW M Hybrid V8 LMDh completeerden de top tien.

Geen van beide Toyota's, de enige auto's die tijdens het slotweekend van het kampioenschap nog meedoen om de coureurstitel, haalde Hyperpole.

Ryo Hirakawa eindigde in de eerste kwalificatie als 15e in de in het kampioenschap leidende #8 Toyota HYBRID TR010 Le Mans Hypercar, één plek voor teamgenoot Kamui Kobayashi in de #7.

Ook Aston Martin kwam niet verder: Marco Sorensen werd in de openingssessie van 12 minuten twaalfde in de #009 Valkyrie LMH en Harry Tincknell veertiende in de #007.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: FIA WEC / DPPI

Lexus veroverde in LMGT3 pole position tijdens de laatste race voor zijn RC F GT3, voordat de lang dienstdoende auto volgend seizoen wordt vervangen door de GR GT3 van Toyota.

Hadrien David pakte de eerste plaats in de kwalificatie in de #76 Auto Sport Promotion Lexus aan het einde van een felbevochten Hyperpole-sessie, waarin de top drie door slechts zes honderdsten werd gescheiden.

David noteerde 1.47,523, tegenover 1.47,537 voor LMGT3-puntenleider Jonny Edgar in de #33 TF Sport Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.

Ben Tuck zat daar vlak achter met 1.47,595 in de #77 Proton Competition Ford Mustang GT3 Evo.

Eduardo Barrichello eindigde als vierde in de #23 The Heart of Racing Aston Martin Vantage, nadat hij een tijd was kwijtgeraakt die hem op pole zou hebben gezet vanwege een overtreding van de track limits.

De 6 uur van Monza begint zondag om 11.00 uur lokale tijd.

Lees ook:

WEC 6 uur van Monza - Uitslag kwalificatie

Q4

Alle statistieken

Pos Team # Coureurs Auto Ronden Tijd Interval Km/u 1

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 7

1'33.364

223.370 2

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 6

+0.096

1'33.460

0.096 223.141 3

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 7

+0.177

1'33.541

0.081 222.948 4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 7

+0.209

1'33.573

0.032 222.871 5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 7

+0.253

1'33.617

0.044 222.767 6

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 6

+0.494

1'33.858

0.241 222.195 7

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 7

+0.536

1'33.900

0.042 222.095 8

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yfei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 7

+0.558

1'33.922

0.022 222.043 9

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 7

+0.720

1'34.084

0.162 221.661 10

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. Linde BMW M Hybrid V8 7

+1.051

1'34.415

0.331 220.884 Volledige uitslag

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