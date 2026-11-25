WEC

Wat Peugeot van plan was met de geschrapte WEC-Hypercar voor 2027

Peugeot was nog maar enkele weken verwijderd van de laatste ontwikkelingstest van de nieuwe 9X8 toen de raad van bestuur van Stellantis het project in de ijskast zette

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 16:24

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De 9X8 LMH volgens de specificatie voor 2027 moest Peugeot de beste kans tot nu toe geven om een vaste vooraanstaande rol te spelen in het World Endurance Championship, ondanks stevige concurrentie in Hypercar.

De Franse fabrikant had veel middelen gestoken in de ontwikkeling van een herziene versie van de auto die niet had voldaan aan de verwachtingen die zijn voorganger, de 908 LMP1, had gewekt. Dit zou de derde grote versie van de door een V6 aangedreven auto zijn geweest, na een eerdere update in 2024 die niet het gewenste resultaat opleverde.

Halverwege 2025 had Peugeot al meerdere belangrijke zwakke punten van het pakket vastgesteld. Zelfs met het laagste gewicht en het maximale vermogen onder de Balance of Performance-aanpassingen was de 9X8 simpelweg niet competitief genoeg tegenover onder meer Toyota, Porsche en Ferrari. Peugeot vond dat kleine verbeteringen alleen niet genoeg zouden zijn, omdat de auto een prestatielimiet had bereikt waar de engineers moeilijk doorheen kwamen.

Peugeot overwoog aanvankelijk om de 9X8 volledig aan de kant te schuiven en voor een ontwerp vanaf nul te gaan. Het voerde zelfs gesprekken met de promotors van het WEC, de FIA en de Automobile Club de l’Ouest, om te begrijpen of dat zou zijn toegestaan. Uiteindelijk koos het merk er toch voor om de bestaande auto te updaten.

De Franse fabrikant had in 2026 weinig speelruimte, omdat de oorspronkelijke toewijzing van vijf evo jokers en de tweede homologatie al waren opgebruikt. Het jaar werd daardoor grotendeels achteraan het veld doorgebracht, terwijl de engineers tegelijk begonnen aan een grondige herziening van het pakket voor 2027. Een nieuwe regel gaf fabrikanten die het moeilijk hadden twee extra evo-updates tijdens de levenscyclus van hun auto.

Belangrijk was dat de update die Peugeot voor 2027 had gepland niet bedoeld was om de schade van de convergentie tussen de LMH- en LMDh-reglementen ongedaan te maken, iets wat het oorspronkelijke ontwerp van de auto flink had beperkt. De update was juist gericht op de specifieke tekortkomingen van de tweede generatie 9X8, waaronder de beruchte zwakke prestaties in de 24 uur van Le Mans.

Net als bij andere fabrikanten die evo-updates invoeren, lag de nadruk in de ontwikkeling bij het merk uit Satory op aerodynamica. Tegelijk werkte Peugeot onderhuids aan meerdere andere aanpassingen om de bochtensnelheid van de 9X8 te verbeteren.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval

Photo by: FIA WEC / DPPI

“Bij de ontwikkeling van de auto waren de belangrijkste doelen om de problemen die we met het huidige pakket hadden weg te nemen”, legde teambaas Emmanuel Esnault eerder deze maand in Monza uit. “Dat ging dus om [aero] dumping [om de prestaties op de rechte stukken te verbeteren] en om consistentie in de aerodynamica. Dat waren de sleutelwoorden.

“De grootste nadelen die we hadden zaten in de variatie van de aerodynamische balans in de drie fases van een bocht: de instuurfase, het midden van de bocht en de uitgang.

“En het [andere aandachtspunt was] de controle over het platform, dus de demping van de ophanging. Dat zijn de twee grote punten waaraan we moeten werken.”

Na een uitgebreid testprogramma dat in juli begon, had Peugeot de exacte autospecificatie waarmee het in 2027 wilde rijden al vastgelegd voordat het huidige seizoen was afgelopen.

Slechts twee dagen nadat de raad van bestuur van Stellantis het definitieve besluit had genomen om het programma te schrappen, zou de Franse fabrikant op Chateauroux een test op rechte lijn afwerken.

Peugeot was zelfs zo vergevorderd met de ontwikkeling van de derde generatie 9X8 dat er voor de rest van het jaar nog maar één test gepland stond, begin december op Paul Ricard, voordat de auto voor homologatie naar Windshear zou gaan.

Het definitieve pakket zou daarna ter goedkeuring aan de FIA/ACO worden voorgelegd, die het gebruik van elke evo joker moet goedkeuren.

“We hebben de laatste ontwikkelingssessie op 1 en 2 december en daarna ondergaat de auto begin januari de homologatie”, zei Esnault in Monza. “De volgende keer dat we de auto de baan op sturen, gaan we hem bij Windshear homologeren in de referentiewindtunnel.”

“Het pakket ligt aan onze kant vast. Na de laatste testsessie op Paul Ricard leveren we onze volledige aanvraag bij hen in. Daarna is het aan hen om te zeggen welke joker wat is.”

Operationele verbeteringen

Emmanuel Esnault, Peugeot team principal

Photo by: Tobias Kindermann

Peugeot was zijn engineeringafdeling voor 2027 zelfs aan het uitbreiden om de toegenomen concurrentie in de Hypercar-klasse het hoofd te bieden.

In Monza vertelde Esnault dat het team bezig was meerdere personeelsleden vast te leggen op belangrijke gebieden, waaronder operations, engineering en trackside, om de algemene slagkracht te vergroten.

Dat plan liet zien dat Stellantis Motorsport geen aanwijzing had dat de raad van bestuur zo’n ingrijpend besluit kon nemen om kosten te besparen, terwijl het moederbedrijf in de auto-industrie met steeds grotere problemen kampte.

Nog tijdens Le Mans in juni had de nieuwe Peugeot-CEO Alain Favey bevestigd dat het bedrijf zich tot en met 2029, het laatste jaar van de huidige Hypercar-reglementencyclus, aan het WEC zou verbinden.

Het besluit om het programma te stoppen kwam echter rechtstreeks van de raad van bestuur van Stellantis onder leiding van Antonio Filosa.

Wat ging er mis met de 9X8?

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Photo by: JEP / Motorsport Images

Zoals al uitgebreid is beschreven, werd het oorspronkelijke ontwerp van de door een V6 aangedreven 9X8 zwaar beperkt toen de Le Mans Hypercar-regels (LMH) werden aangepast om IMSA’s LMDh-auto’s in het WEC te laten racen.

Peugeot koos aanvankelijk voor een radicale aanpak met de 9X8 en leunde sterk op ground effect om downforce te genereren. Het hele platform van de auto was bovendien opgebouwd rond de standaardwielen van 31 inch, in plaats van de 34/29-verdeling die inmiddels de standaardkeuze onder LMH-fabrikanten is geworden.

De Franse fabrikant moest in 2024 zijn autofilosofie volledig loslaten om de schade te herstellen. Peugeot volgde daarmee het voorbeeld van Toyota en Ferrari met 29 inch voorwielen en 34 inch achterwielen, en introduceerde ook een conventionele achtervleugel als onderdeel van de nieuwe aerodynamische aanpak.

Zelfs zo’n ingrijpende herziening kon het tij voor Peugeot niet keren. Sinds het debuut in Monza in 2022 behaalde de 9X8 slechts vier podiumplaatsen en één pole position.

De leiding van Peugeot had behoorlijk wat vertrouwen getoond in de auto volgens de 2027-specificatie, aangemoedigd door de prestaties tijdens de tests.

Met een nieuwe teambaas (Esnault), een uitgebreidere engineeringafdeling en meerdere belangrijke coureursaanwinsten leek Peugeot eindelijk op koers te liggen om voort te bouwen op zijn rijke historie in de langeafstandsracerij.

Maar het besluit om het programma te schrappen kwam op het allerlaatste moment, waardoor Peugeot geen kans meer kreeg om te zien of de nieuwste grondige herziening de 9X8 eindelijk competitief had kunnen maken.

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