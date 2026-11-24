WEC

Waarom Peugeot stopt in de Hypercar-klasse van het WEC

Nu Stellantis zijn betrokkenheid bij de autosport terugschroeft, kijken we naar Peugeots vertrek uit het WEC en wat dat betekent

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:33

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Het besluit van Peugeot om eind 2026 uit het World Endurance Championship te stappen, komt als een grote verrassing.

Peugeot was een van de eerste grote fabrikanten die zich committeerden aan het nieuwe Hypercar-reglement. Het merk debuteerde halverwege het seizoen 2022, zes maanden voordat de volgende lichting deelnemers tot de klasse toetrad.

Ook toen de resultaten onder de verwachtingen bleven, bleef Peugeot achter het kampioenschap staan. Vorig jaar onderzocht het merk de ontwikkeling van een volledig nieuwe auto om de problemen met de competitiviteit op te lossen. Uiteindelijk koos Peugeot ervoor het bestaande 9X8-concept aan te passen, gebruikmakend van een nieuwe regel die extra evo-jokers toekent aan fabrikanten die moeite hebben om mee te komen.

Dat zou de tweede grote herziening zijn geweest van de LMH met V6-motor, na een vergelijkbare update in 2024 waarbij onder meer een achtervleugel werd toegevoegd en afscheid werd genomen van ground effect.

De ontwikkeling van de 9X8 ‘evo2’ was al vergevorderd. De auto reed in juli voor het eerst op het circuit. De laatste tests stonden gepland op Le Castellet in Zuid-Frankrijk, voordat de auto medio december naar de Windshear-windtunnel zou gaan.

Nog tijdens de WEC-finale van deze maand op Monza bereidde het personeel van Peugeot zich voor op het komende seizoen. Teambaas Emmanuel Esnault maakte toen bekend dat het plan was om de auto in januari te homologeren.

Enkele weken later besloot de raad van bestuur van Stellantis echter om alle fabrieksprogramma’s vanuit Satory in te perken. Het WEC-project is per direct geschrapt, terwijl Citroën en Opel nog slechts één seizoen in de Formule E krijgen voordat zij hun activiteiten moeten afbouwen.

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Officiële uitleg

In een persbericht stelde Stellantis dat het zijn “autosportactiviteiten en middelen opnieuw richt op customer racing en de ontwikkeling van high-performancevoertuigen”.

Dat betekent dat de verlieslatende fabrieksprogramma’s worden stopgezet, terwijl merken als Lancia rallyauto’s met winst aan klanten kunnen blijven verkopen. De technische kennis die Stellantis heeft opgedaan in het WEC, de Formule E en andere kampioenschappen wordt gebruikt voor de bouw van “exclusieve high-performance modellen voor Alfa Romeo en Maserati, evenals nieuwe varianten van auto’s die al in productie zijn bij Alfa Romeo, Peugeot, Lancia en Opel”.

Het in Nederland gevestigde concern maakte verder bekend dat het besluit onderdeel is van een strategisch vijfjarenplan dat afgelopen zomer al werd gepresenteerd en gericht is op groei en winstgevendheid.

Stellantis liet ook weten dat personeel wordt “behouden en elders ingezet” binnen het bedrijf, al is nog onduidelijk hoe die herplaatsing eruit zal zien.

Op papier lijkt de strategie van Stellantis op de koers die Alpine aanvankelijk koos toen het in 2024 aankondigde het eigen F1-motorprogramma stop te zetten. Destijds kondigde Alpine de oprichting aan van het nieuwe centrum ‘Hypertech Alpine’ in Viry, voor de ontwikkeling van “high-performance voertuigen en innovaties in geavanceerde” technologieën. Renault heeft de motorenfaciliteit in Viry inmiddels verkocht aan de Belgische Dumarey Group.

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Financiële problemen

Hoewel Stellantis dat nooit expliciet heeft gezegd, waren de financiële problemen van het bedrijf waarschijnlijk de belangrijkste reden voor het plotselinge vertrek van Peugeot uit het WEC. De beurskoers van Stellantis is dit jaar met meer dan 62% gedaald en stond op de dag dat het besluit openbaar werd op slechts €3,2. Hoewel de kwartaalomzet tussen juli en september licht steeg naar €37,6 miljard, boekte het bedrijf een verlies van bijna €500 miljoen. De gezamenlijke winst over de eerste negen maanden van het jaar bedroeg slechts €217 miljoen.

Vorig jaar boekte de autogigant een recordverlies van €22 miljard, inclusief een afschrijving van €25,4 miljard rond de EV-plannen. Dat betekende een forse omslag voor een bedrijf dat een jaar eerder nog recordwinsten van meer dan €5 miljard had geboekt.

De plotselinge verliezen pasten in een bredere stemming op de automarkt, maar kwamen vooral hard aan bij traditionele automerken. Fabrikanten als Peugeot hadden miljarden toegezegd voor nieuwe technologie en de ontwikkeling van elektrische auto’s voor de massa, maar moesten plannen terugschroeven en lanceringen stopzetten doordat de vraag ver onder de verwachtingen bleef. De toegenomen concurrentie van Tesla en nieuwe Chinese merken maakte het probleem alleen maar groter.

Onder de nieuwe CEO Antonio Filosa voert Stellantis een groot kostenbesparingsprogramma door om het bedrijf terug te brengen naar winstgevendheid. Enkele maanden geleden maakte Filosa bekend dat Stellantis de oorspronkelijke besparingsdoelstelling van zes miljard voor 2027 zou overtreffen. Nu berichten erop wijzen dat het concern bedragen met negen cijfers uitgaf aan al zijn autosportprogramma’s, ligt het voor de hand dat het besluit is ingegeven door de besparingsdrift van Stellantis.

Stellantis was eerder een van de concerns die het zwaarst in de autosport investeerden, maar Filosa heeft gekozen voor een hardere strategie op basis van cijfers in plaats van sentiment. En wanneer een autoconcern een CEO met die instelling aantrekt, behoren raceprogramma’s vaak tot de eerste onderdelen die sneuvelen.

Slechte resultaten

Uiteindelijk hebben de slechte resultaten van Peugeot waarschijnlijk weinig invloed gehad op het definitieve besluit van de raad van bestuur. Iets meer dan tien jaar geleden schrapte Peugeot, toen onderdeel van de PSA-groep die later met Fiat Chrysler fuseerde tot Stellantis, het nieuwe hybride 908-programma enkele maanden voor het eerste seizoen van het World Endurance Championship.

Peugeot was destijds een veel sterkere factor in de sportscar-racerij dan nu, maar toch keerde het bedrijf de toenmalige LMP1-klasse bewust de rug toe.

Race winner #7 Peugeot Sport Total Peugeot 908: Sébastien Bourdais, Anthony Davidson

Photo by: Peugeot Media

Ook Citroen en DS hebben de afgelopen jaren redelijke successen geboekt in de Formule E. Sterker nog, Stellantis had zich dit jaar verbonden aan de opbouw van een volledig nieuw operationeel team voor de Formule E-instap van Opel, nadat zustermerk DS Automotive de deal met Jay Penske had beëindigd en uit het kampioenschap was gestapt.

Gevolgen voor coureurs en personeel

Net als de betrokkenen bij het voormalige motorprogramma van Renault staan de werknemers nu in feite voor de keuze om een andere functie binnen hetzelfde bedrijf te accepteren of elders door te gaan in fabrieksracerij.

Stellantis had ook meerdere coureurs van topniveau onder contract, van wie velen nu op zoek moeten naar nieuw werk.

Le Mans-winnaar Loïc Duval zit volgend jaar helemaal zonder zitje, nadat hij sinds het aflopen van zijn contract met Audi in 2020 vooral in het WEC heeft geracet.

Verschillende andere aanwinsten van het team blijven actief in de Formule E, onder wie Nick Cassidy, Jean-Eric Vergne en Robert Shwartzman. Cassidy en Vergne moeten echter op zoek naar een nieuwe werkgever voor de lange termijn, aangezien zij onder contract staan bij het Citroën-team dat eind 2027 uit de Formule E vertrekt.

Alex Quinn en Paul Di Resta rijden in het IMSA SportsCar Championship in LMP2 voor respectievelijk CrowdStrike by APR en United Autosports, maar door het besluit van Stellantis zitten zij in 2027 zonder Hypercar/GTP-zitje op het hoogste niveau.

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