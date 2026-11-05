WEC

Signatech bekijkt opties om in Hypercar te blijven na mislukken Alpine/Geely-deal

De Geely-deal mag dan zijn afgeketst, het team van Sinault blijft vastbesloten zijn Hypercar-toekomst veilig te stellen

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 18:13

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Signatech heeft de hoop nog niet opgegeven om in 2027 deel te nemen aan het World Endurance Championship met een omgedoopte versie van de Alpine A424, ondanks dat de onderhandelingen met Geely op het allerlaatste moment zijn stukgelopen.

Teambaas Philippe Sinault zegt dat hij alle opties overweegt om de toekomst van het team veilig te stellen, terwijl de gesprekken met andere fabrikanten over de overname van Renaults Hypercar-programma in hoog tempo doorgaan.

Sinault erkende echter dat hij en de Franse fabrikant tegen de klok racen om een geschikte koper te vinden, aangezien de deadline voor inschrijving voor het WEC van 2027 op eind november is vastgesteld.

“We vechten nog steeds. We hebben tot het einde van deze maand om een oplossing te vinden. We hebben dus nog enkele opties, maar het is geen gemakkelijke situatie, want de tijd raakt op”, zei Sinault tegen Motorsport.com.

“We laten het jullie weten als [de uitkomst] positief is, maar we zetten echt, echt alles op alles om door te gaan en dan een goed vooruitzicht voor volgend jaar te hebben.”

Renault voerde sinds de zomer vergevorderde onderhandelingen met de Chinese autoreus Geely en Sinault verwachtte kort na de 6 uur van Fuji in september een deal af te ronden.

De gesprekken met het bedrijf eindigden echter abrupt in de eerste week van oktober, waardoor de toekomst van fabriekspartner Signatech onzeker werd.

Maar Sinault benadrukte dat Geely nooit de enige optie voor zijn team was en zei dat de gesprekken met andere merken doorgaan in de hoop op het laatste moment een deal veilig te stellen.

“Sinds de aankondiging in februari dat Alpine stopt, hebben we met enkele andere [fabrikanten] gesproken. We blijven met een aantal van hen praten”, zei hij.

“Als ik zeg dat we enkele opties hebben, is dat omdat we met een aantal van hen blijven praten.”

Hij voegde toe: “Als een van deze opties ons wil helpen om in 2027 in het WEC uit te komen, dan zijn we er klaar voor.

“Van nature sta ik elke ochtend positief op. We zijn een sterk team, we zijn er klaar voor. Het is nog geen 23 november. Ik duim.”

Philippe Sinault, Alpine Endurance Team

Photo by: Nikolaz Godet

Gevraagd hoe hij de tijd tussen het einde van het WEC-seizoen 2026 en de inschrijvingsdeadline later deze maand zou benutten, antwoordde Sinault: “Door elke seconde, minuut en uur te besteden aan het vinden van een manier om door te gaan.”

Toen verder werd aangedrongen op een inschatting van de kansen van Signatech om op de grid te blijven, zei hij: “In mijn hoofd 100%”, voordat hij eraan toevoegde: “Het is moeilijk te zeggen.

“Ik wil mezelf op 23 november in de spiegel kunnen aankijken en zeggen: ik heb er als een bezetene voor gevochten. We hebben er allemaal samen als bezetenen voor gevochten en we zullen een goede oplossing vinden, en daar zijn we blij mee.”

Sinault wilde niet ingaan op de reden waarom de deal met Geely niet doorging en zei: “Dat moet je aan Geely vragen. Wij waren er klaar voor. We zijn klaar om door te gaan in de hypercars.

“Het besluit van Geely is het besluit van Geely. Het is niet aan mij om commentaar te geven op dit besluit. Het was zeker een heel goede optie. Maar zo is het.”

Reserveopties

Mocht het Signatech niet lukken om volgend jaar in Hypercar te racen, dan zei Sinault dat hij zou mikken op een terugkeer in Hypercar het jaar daarna.

Dat vooruitzicht zou echter ook aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen, niet in de laatste plaats als het gaat om het behouden van technisch en coureurstalent gedurende een jaar buiten de topklasse.

“Als je een team wilt opbouwen en als je het team wilt behouden, moet je projecten hebben - een sterk project. Het is de enige manier om het team in leven te houden en op een hoog prestatieniveau”, zei hij.

“Het is dus mijn taak om een sterk project te vinden. De reden waarom zij [het personeel] zo toegewijd aan ons zijn, is dus dat ze erop vertrouwen dat wij in staat zijn een sterk project te vinden om samen door te gaan.”

Een terugkeer naar LMP2 in 2026, waar Signatech in het verleden aanzienlijke successen boekte, blijft ook een mogelijkheid, maar Sinault benadrukte dat “de prioriteit Hypercar is”.

Hij verduidelijkte verder dat de aankoop door het Belgische Dumarey Group van Renaults motorenfaciliteit in Viry geen betrekking heeft op de activiteiten van Signatech.

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