VIDEO: Lopez over de kop met de Toyota Hypercar in Sebring

De regerend kampioen bij de Hypercars probeerde een langzamere deelnemer in te halen, maar maakte contact met de #88 Dempsey Proton Porsche en schoot van de baan in bocht 9. Jose Maria Lopez probeerde de beschadigde auto naar de pits te brengen, maar schoot niet veel later opnieuw van de baan. Deze keer kwam hij in de bandenstapels terecht en de wagen kwam op het dak terecht. Lopez kon op eigen kracht uit het wrak komen en bleef ongedeerd.

De race lag ongeveer dertig minuten stil om de wagen te bergen en marshals de kans te geven om de barriers te herstellen. Aanvankelijk leek het erop dat het tweede incident veroorzaakt werd door een technisch probleem, maar Lopez gaf toe dat hij de situatie verkeerd ingeschat had. Hij ging simpelweg te hard terug naar de pits.

De 1000 Mijl van Sebring werd na drie rode vlaggen gewonnen door Alpine.

