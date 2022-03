Alpine zegeviert in chaotische 1000 Mijl van Sebring

De acht uur durende wedstrijd werd vroegtijdig afgebroken toen de race in het laatste uur stilgelegd moest worden vanwege noodweer in de regio. De #36 Alpine Gibson bolide van Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere en Andre Negrao domineerde de volledige wedstrijd voor Toyota en het LMP2-veld.

De eerste rode vlag werd veroorzaakt door Jose Maria Lopez, die in bocht 15 van de baan vloog. De coureur in de #7 Toyota kwam hard in aanraking met de bandenstapels en vloog over de kop. Wat volgde was een uitgebreide bergingsoperatie, die ruim een half uur in beslag nam.

De zusterwagen van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa ging op dat moment aan de leiding, maar moest vroegtijdig binnenkomen om te voorkomen dat de wagen zonder brandstof zou vallen. Bij de hervatting van de wedstrijd had Alpine een ronde voorsprong op Glickenhaus terwijl de overgebleven Toyota op de derde plaats bivakkeerde. Ryan Briscoe in de Glickenhaus ging iets te vroeg op zijn gas bij de start en haalde een Corvette GTE Pro-wagen in. Hij kreeg daarvoor een straf.

In het laatste uur werd de race opnieuw stilgelegd toen er onweersbuien in de buurt waargenomen werden. De regen bleef op dat moment uit en de organisatie plande de wedstrijd ondanks de onheilspellende weersverwachtingen te herstarten met 36 minuten te gaan. In de Verenigde Staten wordt niet geracet als er onweer in de lucht hangt en de race werd vervolgens met nog veertien minuten op de klok stilgelegd toen de regen daadwerkelijk met bakken uit de hemel kwam en het onweer echt begon.

Alpine-coureurs Lapierre, Vaxiviere en Negrao werden tot winnaar uitgeroepen met een voorsprong van 9,2 seconden op de Toyota van Buemi, Hartley en Hirakawa. Glickenhaus maakte met Briscoe, Romain Dumas en Olivier Pla het podium compleet.

In de LMP2-klasse ging de winst naar de #23 United Autosports-inschrijving van Paul di Resta, Oliver Jarvis en Josh Pierson. Zij kwamen niet binnen toen de rest dat wel deed, zij kwamen zo voor de WRT-auto van Robin Frijns, Sean Gelael en René Rast terecht. Prema eindigde met Robert Kubica, Louis Deletraz en Lorenzo Colombo op de derde plaats in de LMP2-klasse.

Porsche verslaat Corvette in de GTE Pro-klasse

Porsche domineerde het weekend in Sebring, maar in de GTE Pro-klasse ging de winst nipt naar de #92-inschrijving. Het verschil ten opzichte van Corvette was slechts anderhalve seconde. Aan het begin van de race kregen de beide Porsches een straf door een vergrijp bij de start, maar kort na de eerste herstart slaagde Kevin Estre erin om de eerste Corvette te grazen te nemen. De #91 leek er een een-tweetje van te maken voor de fabrikant uit Stuttgart, maar een kapotte wielmoer zorgde ervoor dat de zusterwagen als derde aan de finish kwam. Ferrari eindigde op de vierde en vijfde plek.

In de GTE Am-klasse was de winst voor de Northwest AMR-formatie van David Pittard, Nicki Thiim en Paul Dalla Lana. TF Sport Aston eindigde op de tweede plaats voor Team Project 1’s Porsche.