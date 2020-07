Van Uitert terug bij Racing Team Nederland voor WEC Spa

Van Uitert werkte vorig jaar in Silverstone al de seizoensopener af voor het team van Frits van Eerd en Giedo van der Garde, toen De Vries in de Formule 2 aan de bak moest. Het team pakte toen een eerste podium in de LMP2.

De 6 uur van Spa, die op 15 augustus wordt verreden, valt opnieuw slecht voor De Vries, die dan in Berlijn is voor de seizoensfinale van de Formule E. Van Uitert zal dus weer in de geel-zwarte Oreca 07 van het team stappen.

#29 RACING TEAM NEDERLAND - Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert Qualifying Press Conference, 4 Hours of Silverstone, Silverstone Circuit, Silverstone, Northamtonshire,England Photo by: Paul Foster

De Vries werd deze week voorgesteld als de nieuwe test- en reserverijder van het Toyota LMP1-team. Die rol neemt hij per direct op, wat dus wil zeggen dat Toyota op de Fries beroep kan doen voor de 24 uur van Le Mans en de seizoensfinale in Bahrein. De Vries zal echter ook racen voor Racing Team Nederland.

Dat Nyck door Toyota is gecontracteerd, is een prachtig compliment voor zijn prestaties met Racing Team Nederland", stelt Van Eerd. "Ik steun altijd graag talent en dan is het mooi om te zien als dat beloond wordt. Mocht Nyck onverhoeds moeten invallen voor Toyota, dan zorgen wij uiteraard voor een geschikte vervanger.”

Ook Van Uitert zien we in Le Mans terug na zijn knalprestatie in 2019 met G-Drive. Hij staat aan de start met United Autosports, zijn team in de European Le Mans Series.