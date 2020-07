De Vries aan de slag als test- en reserverijder Toyota in WEC

De snelle Nederlander is geen onbekende van Toyota. In december werd hij door Toyota uitgenodigd voor de jaarlijkse rookietest. Op het Bahrain International Circuit reed De Vries 43 ronden in de TS050 Hybrid en liet daarbij een sterke indruk achter. Dat resulteerde in een contract voor de rol van test- en reserverijder. Deze week neemt de Fries met het team deel aan een test op Paul Ricard, waar Toyota test met het low-downforce pakket voor Spa en Le Mans. Daarnaast zal hij de komende maanden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de nieuwe Hypercar voor het seizoen 2021.

De Vries is uiteraard zeer content met zijn nieuwe rol bij de regerend WEC en Le Mans-kampioen: “Het is een eer gekozen te zijn als test- en reserverijder, dus ik wil het team bedanken voor deze kans. Het besturen van de TS050 Hybrid in Bahrein was een fantastische ervaring. Op dat moment dacht ik nog dat het een eenmalige gelegenheid zou zijn dus het is geweldig om te weten dat ik opnieuw met die wagen in actie mag komen. Het is bovendien nog spannender om vooruit te kijken naar het moment waarop we gaan testen met de nieuwe LMH-bolide. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een succesvolle start van dit nieuwe tijdperk voor het team.”

Hisatake Murata, teampresident, voegde toe: “Ik ben blij Nyck te kunnen verwelkomen bij Toyota Gazoo Racing. De feedback na zijn rookietest was zeer positief dus het is duidelijk dat hij veel potentie heeft. Samen met ons teamlid Kenta Yamashita beschikken we over twee zeer veelbelovende talenten die binnen ons team hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Dat is mooi voor de toekomst.”