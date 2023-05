Porsche eert Le Mans-historie met speciale livery voor de 24 uur

Het speciale kleurenschema voor de drie inschrijvingen van het Porsche Penske Motorsport-team viert het 75-jarig bestaan van het merk en de honderdste verjaardag van de 24 uur van Le Mans. Porsche wist de legendarische wedstrijd in totaal negentien keer te winnen. De Duitse fabrikant komt dit jaar met twee auto's uit in het World Endurance Championship (WEC). De extra auto die aan de Franse uitputtingsslag deelneemt zal startnummer 75 dragen, nog een verwijzing naar de geboortedag van Porsche.

De kleurstelling bestaat uit vijftien strepen die vanaf de neus naar de achterkant van de auto lopen. Elke kleur viert een bolide en zijn kleuren uit de rijke sportwagengeschiedenis van Porsche. Het oranje verwijst naar de door Golf gesponsorde 917K's van het JW Automotive-team in 1970 en '71. Het groen en blauw horen bij de 917L Martini International 'hippy car' die in '70 als tweede eindigde op Le Mans. De rode en gele strepen zijn een eerbetoon aan de Porsche RS Spyder LMP2, die in 2006-2008 een trio Amerikaanse Le Mans Series-titels en elf rechtstreekse overwinningen behaalde.

De drie auto's onderscheiden zich door verschillend gekleurde rugvinnen: de #5 wordt zwart, #6 wit en #75 rood.

"Ik twijfel er niet aan dat dit ontwerp onmiddellijk de harten van de fans zal veroveren", aldus Porsche Motorsport-baas Thomas Laudenbach. "We hebben de ontwerpen uit de rijke en illustere geschiedenis van Porsche op Le Mans omarmd. De 917 als 'pink pig' en de 'hippy car' uit 1970; deze liveries hebben racegeschiedenis geschreven en zijn nog steeds populair. Met ons speciale ontwerp op de drie Porsche 963 zetten we deze geweldige traditie op Le Mans voort."

Porsche's geschiedenis van speciale liveries op Le Mans heeft zich voortgezet in het moderne tijdperk. De drie 919 Hybrid LMP1's die in 2015 deelnamen, reden elk in een andere kleur. Drie jaar later reden twee van de vier 911 RSR's uit de GTE Pro-klasse in kleuren die de geschiedenis van Le Mans vierden. De ene was gebaseerd op de 'pink pig' 917/20 die in 1971 deelnam aan de 24 uur, de andere in kleuren van de door Rothmans gesponsorde 956 en 962 Groep C-auto's uit de jaren tachtig.

De 24 uur van Le Mans wordt verreden op zaterdag 10 en zondag 11 juni. Porsche finishte zaterdag als derde met de #5 in de WEC-race op Spa-Francorchamps. De #6 met Laurens Vanthoor achter het stuur viel al vroeg uit met technische problemen.

Het Porsche Penske Motorsport Team onthult de livery voor de 24 uur van Le Mans. Foto: Eric Le Galliot