Bent Viscaal maakte afgelopen weekend tijdens de WEC Proloog, de collectieve testdagen, kennis met het extreem hobbelige Sebring. De 1000 mijlsrace op dat circuit is voor mens en machine een behoorlijke beproeving, maar Viscaal voelt dat hij er klaar voor is. “Het is altijd een streven van mij geweest om voor Prema Racing te rijden, dus dat het nu ook daadwerkelijk gaat gebeuren is wel heel mooi”, aldus Viscaal. “In de afgelopen vier jaren werd er telkens een Prema-coureur kampioen in de klasse waarin ik reed, dus laten we die trend komend seizoen vooral doorzetten”

Dat winnen in het WEC geen sinecure is met de moordende concurrentie, weet Viscaal als geen ander. “Winnen doe je in deze klasse echter niet zomaar. Het WEC is de hoogst haalbare klasse van het enduranceracen en enkel de beste coureurs en teams nemen deel aan deze competitie. De LMP2-klasse waarin ik uitkom bestaat uit elf zeer competitieve teams. Ons streven is uiteraard om bij de beste drie te eindigen en daarnaast constante resultaten af te leveren. Op die manier kunnen we aan het einde van het jaar meedingen naar de grootste prijs.”

Toch is Viscaal van mening dat een podium met de #9 Prema Racing Oreca 07 mogelijk moet zijn in Sebring. Hij deelt de auto dit weekend met Filip Ugrun en Andrea Caldarelli. Die laatste is ingevlogen als vervanger van Juan Manuel Correa, die dit weekend in Saudi-Arabië verplichtingen heeft in de Formule 2. “Gezien de testresultaten denk ik dat het mogelijk is om komende vrijdag mee te dingen naar de podiumplaatsen, al is de race in Sebring met liefst duizend mijl bijzonder lang en kan er natuurlijk van alles gebeuren. Het is aan mij, Andrea en Filip om het hoofd koel te houden en de Prema-bolide met startnummer negen heelhuids naar de finish te brengen – en het liefst zo ver mogelijk naar voren.”

De 1000 mijl van Sebring begint vrijdagmiddag om 17.00 uur.