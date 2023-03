Peugeot klaar voor Sebring: “Betrouwbaarheid is acceptabel”

Peugeot debuteerde de 9X8 in de 6 uur van Monza en deed daarna ook mee in de races in Fuji en Bahrein. Hoewel de problemen in Monza en Fuji wel voorzien waren, sloeg de frustratie toe toen het in de seizoensfinale weer mis was. Sindsdien heeft de Franse constructeur alles op alles gezet om met een betrouwbaar pakket aan de start te verschijnen als het WEC-seizoen in maart van start gaat met de 1.000 mijl van Sebring. Het team deed onder meer een simulatie van dertig uur waarin het gedurende de nacht doorwerkte.

De zeer ervaren Loïc Duval sprak tijdens een ingelast mediamoment van het WEC zijn vertrouwen uit in het werk dat de voorbije maanden verzet is door het team. “We zijn qua betrouwbaarheid echt vooruitgegaan”, zegt Duval. “We hebben tijdens de winter enorm veel meters gemaakt. Ik ben er vrij zeker van dat het daadwerkelijk goed is. Sebring is een echte test, in Europa hebben we geen circuits die zo veeleisend zijn. We hebben niet echt in die omstandigheden kunnen testen, het is wat dat betreft nog altijd onbekend terrein voor ons. Maar daarna gaan we terug naar circuits die ons in theorie beter moeten liggen. Het team heeft tijdens de winter geweldig werk verzet, ik geloof dat we qua betrouwbaarheid op een terrein komen waar het acceptabel is. Nu moeten we zien waar we staan in de eerste races.”

Toyota, Glickenhaus en Peugeot krijgen in 2023 gezelschap in de Hypercar-klasse van Ferrari, Porsche en Cadillac. De teller staat op dertien vaste deelnemers in de klasse, voor de 24 uur van Le Mans wordt het veld uitgebreid naar zestien wagens. Duval meent dat Toyota bij aanvang van het seizoen de uitgesproken favoriet is, maar stelt dat ook de nieuwe teams niet onderschat mogen worden. “Je bent er nooit helemaal klaar voor, je wilt altijd meer doen”, zegt de Fransman. “De meeste teams zijn nieuw in de klasse, waaronder wijzelf. Als je Toyota bent, is het misschien anders. Maar wij hebben het zo goed mogelijk voorbereid. We werken enorm hard, dat blijft doorgaan en iedereen is gericht op de start van het seizoen. We weten ook dat het een enorme kluif zal worden. Toyota is de belangrijkste favoriet, dat is de te kloppen formatie. Ook de andere merken zijn erg goed, dat maakt het een fascinerend verhaal. Een nieuw tijdperk met zoveel teams, coureurs en constructeurs. Dat maakt de overwinning nog mooier. Het wordt lastig, maar ik denk dat iedereen uitkijkt naar zo’ uitdaging. Hoe moeilijker het is, hoe groter de voldoening als je wint. Ik kijk uit naar de start van het seizoen en de eerste krachtmeting.”

Die eerste afspraak van het WEC-seizoen staat gepland voor 17 maart in Sebring.