Di Resta wijst 'grootste uitdaging' aan voor WEC: "Wat goed is, duurt nooit eeuwig"

Al sinds de toetreding van Peugeot tot de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship in 2022 maakt Paul di Resta deel uit van de Franse fabrikant. De voormalig Formule 1-coureur stond in totaal twee keer op het podium met een derde plaats op Monza in 2023 en de tweede plaats op Fuji in 2025. Bij Peugeot wacht men nog op die eerste zege, maar in de afgelopen jaren heeft Di Resta het team wel zien groeien.

"Wat er is opgebouwd, zijn fundamenten", zegt Di Resta in gesprek met Motorsport.com bij de presentatie van Peugeot in Parijs. "Ik denk dat mensen zeker hebben onderschat hoe groot de uitdaging was om opnieuw vanaf nul een programma op te zetten. Om je eigen auto te bouwen, zonder in zekere zin samen te werken met een fabrikant als Oreca of Dallara", doelt hij op het verschil tussen de Le Mans Hypercar-regels en de LMDh-regels.

"Dus het was een volledig nieuwe start. En wat ik ook zou zeggen, is dat het een heel jong team is. Maar het is wel een team met veel humor en een geweldige spirit. En ik denk dat ik bedoel: op een bepaald moment word je volwassen en komt alles tot bloei. Ik denk dat we vorig jaar erin zijn geslaagd om bij de circuits aan te komen in de best mogelijke vorm waarin we konden verkeren. En ik denk dat we daar aan het einde van het jaar het maximale uit hebben gehaald. En je hoopt natuurlijk dat dat dit jaar wordt voortgezet."

Klein voordeel voor andere teams

Als Peugeot de prestaties van vorig jaar weet vast te houden en zelfs kan verbeteren, dan zou dit jaar de eerste zege wel eens een feit kunnen zijn. Volgens Di Resta had dat op Fuji al kunnen gebeuren, maar was het vooral een slechte timing van de safety car dat roet in het eten gooide. "Maar ik ga niet zeggen dat we er automatisch weer bij zullen zijn om voor overwinningen te vechten", benadrukt de 39-jarige Brit.

Peugeot wacht nog altijd op een eerste zege in het WEC. Foto door: Peugeot Sport

"Daar hangt veel van af. Er zijn veel factoren die buiten onze controle liggen. We komen het seizoen niet in met het idee dat we in de winter iets buitengewoons hebben gedaan op het gebied van ontwikkeling. Je hebt een gehomologeerde auto en je zit vast aan wat je hebt. Michelin heeft dit jaar een nieuwe band geïntroduceerd, waar we nog geen ervaring mee hebben. Dus totdat we de baan op gaan en zien waar we staan."

"Het is ook de langste periode dat ik bij dit team zit zonder dat we op de baan zijn geweest. Sinds Bahrein heeft niemand nog een meter gereden met deze auto. Dus daar moeten we vrij snel weer feeling mee krijgen. Andere teams zullen daarin meteen een klein voordeel hebben. Maar wij zullen het best mogelijke werk leveren en dan zien we wel waar we staan."



Gevraagd of er specifieke dingen zijn die het team kan verbeteren, antwoordt Di Resta: "Je doel is om te streven naar uitmuntendheid en perfectie. Maar perfectie bereik je nooit. Ik geloof niet dat iets in het leven perfect is. Je kunt altijd iets beter doen, iets anders, iets optimaler. En ik denk dat je in de autosport, als je eerlijk naar jezelf kijkt, eigenlijk vaker de negatieve punten bespreekt dan de positieve. Niet om overdreven zelfkritisch te zijn, maar dat is wat ervoor zorgt dat je blijft groeien en beter wordt."

Hypercars '100 procent' niet op zijn best

Het geduld van de Peugeot-coureurs wordt op de proef gesteld, maar Di Resta benadrukt dat hij simpelweg het meeste geniet van rijden in WEC. "Zonder twijfel is het het rijden met de auto's", geeft hij aan. "Het kampioenschap wordt steeds groter. Natuurlijk zou het zonder Le Mans een heel ander kampioenschap zijn. Dat is absoluut het hoogtepunt."

De nieuwe livery van de Peugeot 9X8 voor 2026. Foto door: Peugeot Sport

"De afgelopen jaren zijn daar voor ons lastig geweest. Ik heb niet in een positie gezeten waarin ik ook maar in de buurt kwam van de overwinning. Dat is een uitdaging voor een coureur. Je zou hopen dat, gezien het succes van Peugeot in het verleden en de infrastructuur die er is, ik op een dag deel kan uitmaken van een team dat vooraan kan vechten om bijvoorbeeld een overwinning in Le Mans."

Dat hij het rijden in de Hypercars aangeeft als datgene waar hij het meeste plezier aan beleeft in WEC, betekent echter niet dat hij er helemaal tevreden mee is. Gevraagd of de Hypercars met de huidige regels op hun best zijn, klinkt Di Resta stellig: "Honderd procent nee. Maar dat is mijn persoonlijke mening."

"Op dit moment hebben de auto's te weinig vermogen", legt Di Resta uit. "Ze zijn erg zwaar. Ze zijn niet zo leuk meer om mee te rijden als vroeger. Maar de realiteit is dat dit het reglement is en dat iedereen daarmee te maken heeft. Ja, ze zijn nog steeds leuk om te besturen. Maar als ik daar zelf controle over had, zou ik liever op een andere manier tot een rondetijd komen. Maar dat is niet mijn beslissing."

"Als je kijkt naar wat er in het verleden mogelijk was en wat andere auto's rond Le Mans in andere klassen kunnen presteren - zonder iets specifieks te noemen - dan zie je het verschil. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat de fabrikanten betrokken blijven", beseft Di Resta ook. "Of dat nu gaat om onderzoek, ontwikkeling of marketing. Je moet dat concept en die visie behouden. Zonder partners en interesse zouden we hier niet staan en niet het werk kunnen doen dat we zo graag doen."

Niet voor altijd

Het is dan ook zeker niet gegarandeerd dat Hypercar-teams lang actief blijven in WEC. Zo trad Alpine in 2024 toe tot de topklasse, maar verlaat het deze al na het seizoen 2026. "Het is jammer om een fabrikant te verliezen", reageert Di Resta op dat nieuws. "Natuurlijk krijg je de komst van Genesis. Je hebt Ford. Je hebt McLaren dat erbij komt", wijst hij naar de twee nieuwe fabrikanten die in 2027 toetreden.

"Dus het kampioenschap wordt gesteund door grote namen. Het is voor hen een ongelukkige situatie dat hun betrokkenheid zo kort is geweest sinds ze zijn ingestapt. Ik besef dat er meer speelt dan alleen wat er op de baan gebeurt. Er speelt ook van alles op hoger niveau. Je moet die beslissing respecteren", stelt Di Resta.

Di Resta hoopt met Peugeot voor de overwinning op Le Mans te kunnen gaan. Foto door: Peugeot Sport

"Wanneer ze in de Formule 1 actief zijn, lijkt het me erg moeilijk om dat ook nog te combineren met een WEC-programma. De meeste fabrikanten die serieus in het WEC zitten, zijn niet in beide kampioenschappen actief. Natuurlijk is daar Ferrari, maar dat is denk ik een heel ander DNA. Iedereen zal het jammer vinden dat ze vertrekken, zoals dat altijd zo is. Ik denk dat het ook jammer is om Porsche te verliezen. Zo'n gerespecteerde fabrikant op de grid."

Uiteindelijk neemt het aantal fabrikanten alleen maar toe in de Hypercar-klasse. Het is al vaker omschreven als het 'gouden tijdperk' van de langeafstandsracerij en Di Resta stelt ook dat dit "misschien wel hoogtepunt is van de sportwagenracerij wat betreft het aantal fabrikanten". "Het is duidelijk een andere tijd, met de manier waarop de regels zijn opgesteld en de verschillende concepten", voegt hij toe.

"Hypercar, LMDh, niet-hybride, hybride; dat allemaal samenbrengen, iedereen competitief laten racen en iedereen tevreden houden, is volgens mij de grootste uitdaging voor het kampioenschap om ervoor te zorgen dat de interesse blijft. Ik zeg dit als liefhebber van de sport en als iemand die al lange tijd in de racerij actief is. Uiteindelijk duurt wat goed is nooit eeuwig", besluit Di Resta.