Peugeot heeft 'verschillende zaken op de planning' voor 9X8 LMH

Sinds 12 januari vervult Emmanuel Esnault de rol van teambaas bij het Hypercar-team van Peugeot. De voormalig teambaas van Lamborghini's SC63 LMDh-project zegt in gesprek met Motorsport.com in Parijs bij de presentatie van de livery voor 2026 dat hij als "autosportliefhebber en liefhebber van langeafstandsraces heel blij en trots" is om een "sterke organisatie" te ontdekken.

"Op dit moment probeer ik me te focussen op het ontmoeten van mensen, het begrijpen van de historische context achter elke beslissing en het consolideren van de bestaande zaken die goed werken", aldus Esnault. "Daarnaast probeer ik te begrijpen hoe we de rest kunnen verbeteren om te kunnen leveren."

Voor 2026 heeft Peugeot besloten de 9X8 2024 vrijwel identiek te houden aan die van vorig jaar, ondanks de nieuwe homologatie in de Windshear-windtunnel in North Carolina. Bovendien wordt al breed aangenomen dat Peugeot door de vijf evo-jokers - voor de periode tot en met 2027 - is gegaan sinds de introductie van de 9X8 in 2022, waardoor grote updates niet mogelijk waren. Wel kunnen er extra evo-jokers worden toegekend bij een "aantoonbaar significant prestatiegebrek", mits vastgesteld door de FIA.

Emmanuel Esnault is dit jaar begonnen als teambaas bij Peugeot in het WEC. Foto door: Peugeot Sport

Voor nu ligt de focus bij Peugeot op een "goed begin" van het seizoen 2026 en "voortbouwen op het momentum dat we aan het einde van vorig jaar hadden", benadrukt Esnault. "En om ervoor te zorgen dat we het seizoen op de juiste manier starten - voor de sfeer binnen het team en om de buitenwereld te laten zien dat de resultaten tot nu toe niet in verhouding staan tot de inzet en expertise die ik intern heb gezien", voegt de teambaas toe. "Dus nu draait het om leveren."

Technische oplossingen

Gevraagd of er voor de nieuwe homologatie in de Windshear-tunnel dingen gewijzigd zijn aan de 9X8 2024, antwoordt Esnault: "Enkele zeer kleine dingen, echt heel minimaal. Het had alleen te maken met verschillen in de windtunnel, die verwaarloosbaar zijn. Als je naar de auto kijkt, gaat het om een paar kleine aanpassingen om ervoor te zorgen dat de auto binnen het prestatievenster blijft." Concrete voorbeelden van aanpassingen deelt hij niet. "Ik heb ze niet allemaal paraat, maar het is echt minimaal. Je zult op een fotoshoot geen enkel verschil zien."

Hoewel er officieel geen informatie gedeeld wordt over de beschikbare evo-jokers per fabrikant, zou Peugeot op basis van de nieuwe regels voor 2026 kunnen beschikken over extra evo-jokers vanwege een prestatiegebrek. Voor nu werkt Peugeot op de achtergrond aan andere manieren om de 9X8 2024 sneller te maken.

"De doorontwikkeling van de auto heeft uitsluitend betrekking op afstellingsaanpassingen om performance vrij te maken", legt Esnault uit. "Er zijn geen nieuwe componenten die verband houden met homologatieparameters. Het gaat om, zou ik zeggen, technische oplossingen die ik niet zal onthullen, omdat we ze de komende dagen gaan testen", onthult hij. Het gaat dan om een test op Portimão, zo laat Esnault weten, waarbij dus geen aanpassingen aan de homologatie vereist zijn. "We moeten eerst zien of het werkt, ja of nee. Of het performance oplevert, ja of nee. En of het betrouwbaar genoeg is om het vrij te geven voor lange races."

De Peugeot 9X8 is vrijwel ongewijzigd gebleven voor 2026. Foto door: Peugeot Sport

Doorgevraagd aan wat voor 'technische oplossingen' gedacht kan worden, antwoordt Esnault: "We hebben verschillende zaken op de planning staan. Laten we er pas over praten zodra alles is goedgekeurd en definitief bevestigd."

'De schoonheid van de sport'

Met de huidige auto wil Esnault vooral zien dat Peugeot "foutloos presteert" en een "betrouwbare auto" neerzet. Het is ook een doel voor het team om "soepel te opereren en geen potentiële kansen te verspelen door fouten in strategie, rijdersmanagement of eventmanagement".

"Het gaat er dus echt om voort te bouwen op wat we op dit moment hebben", vervolgt Esnault. "Ik ga geen specifiek cijfer [als doel] noemen, want dat is onmogelijk te zeggen gezien hoe competitief het kampioenschap is. Het enige dat zeker is, is dat de zevende plaats in het kampioenschap niet de positie is die deze organisatie zou moeten hebben."

Hoewel het team vorig jaar twee podiumplaatsen behaalde, zakte het wel af naar de zevende plaats in het kampioenschap - sinds 2022 is er een daling in de eindklassering te zien. Esnault hoopt daar nu dus verandering in te brengen.

"Zoals we al vaak hebben gezegd, is het kampioenschap extreem competitief en kan een kleine fout of een niet volledig geoptimaliseerde beslissing enorme gevolgen hebben - in de kwalificatie en tijdens de race." Teams kunnen een hoge prijs betalen voor die fouten, maar "dat is waarom we ervan houden", benadrukt Esnault. "Dat is de schoonheid van de sport: het is onvoorspelbaar. Niemand weet wat het resultaat zal zijn van een willekeurig raceweekend."

Esnault wil vooral foutloze uitvoeringen zien van Peugeot. Foto door: Peugeot Sport

Wanneer het WEC-seizoen 2026 dan een succes is in de ogen van Esnault? "Als we geen kansen laten liggen door - laat ik zeggen - niet-geoptimaliseerde beslissingen. Als we altijd op tijd klaar zijn met de auto. Als we het maximale prestatieniveau uit de auto halen. Als we geen fouten maken in het rijdersmanagement gedurende een volledig raceweekend."

"En als we operationeel - wat betreft pitstops en de voorbereiding van de auto - alles op orde hebben, dan wordt het een goed jaar. Zeker weten, dan wordt het een goed seizoen. Dan eindigen we het kampioenschap absoluut hoger dan de zevende plaats in het klassement."