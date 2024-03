Porsche-coureur Matt Campbell heeft de pole-position opgeëist voor de 1812 km van Qatar. De Australiër noteerde in de slotseconde de snelste tijd. Nyck de Vries kwam net wat tekort voor zijn eerste WEC-pole in dienst van Toyota.

Campbell noteerde een tijd van 1.39.347 in zijn laatste ronde in de #5 Porsche 963. Daarmee verbeterde hij de tijd van De Vries. De Nederlander WEC-coureur droomde heel even van een pole, maar zag dat Campbell de eerste pole ooit voor een LMDh-auto opeiste. De Vries eindigde op een tijd van 1.39.511 in de #7 Toyota GR010 HYBRID LMH-bolide. De Japanse fabrikant kende tot de Hyperpole een lastig weekend, maar deed nu weer bovenaan mee.

Callum Ilott eindigde als derde met een tijd van 1.39.622. De Brit mocht kortstondig dromen van de pole in de #12 Jota Porsche, maar helaas voor de voormalig Ferrari-junior zat dat er niet in. Antonio Fuoco werd vierde voor Ferrari met de #50 499P LMH in een tijd van 1.39.976, slechts vijf honderdsten voor de tweede Porsche van Penske Motorsport met Kevin Estre in de auto.

Peugeot maakte de top-zes compleet met een tijd van 1.40.067 voor Jean-Eric Vergne in de #93 9X8 LMH. Cadillac slaagde er niet in om de sterke vorm uit de proloog en de vrije training mee te nemen. Alex Lynn werd zevende met een tijd van 1.40.103. Antonio Giovinazzi werd achtste in de tweede AF Corse Ferrari, Jenson Button negende in de #38 Jota Porsche en Stoffel Vandoorne tiende in de #94 Peugeot.

Het grootste slachtoffer van de nieuwe kwalificatieopzet is de #8 Toyota. Brendon Hartley werd in de laatste momenten van de kwalificatie uit de top-tien gestoten en moet dus vanaf plek elf beginnen. Hypercar-nieuwkomers Alpine, BMW, Lamborghini en Isotta Fraschini slaagden er ook niet in om door te gaan naar de Hyperpole-sessie. Ook Robin Frijns weet dus dat er een inhaalrace nodig is, al is men bij BMW er wel van bewust dat 2024 een leerjaar wordt. De Limburger moet met teamgenoten René Rast en Sheldon van der Linde als zestiende aan de eerste WEC-race van het seizoen beginnen.

Uitslag WEC 1812 km van Qatar - Hypercar Hyperpole

LMGT3

De pole-position in LMGT3 ging naar TF Sport Chevrolet-coureur Tom van Rompuy. De Belg zette twee ronden neer die goed genoeg waren voor de eerste plaats in de Hyperpole met de #81 Chevrolet Corvette Z06 GT3.R. Zijn beste ronde van 1.54.372 leverde hem een marge van acht tienden op aan de kop van het veld. Een gigantisch gat dus.

Aliaksandr Malykhin sprong aan het einde van de tien minuten durende sessie naar de tweede plaats. De coureur die met een licentie van Saint Kitts en Nevis rijdt, kwam met een tijd van 1.55.179 in de Porsche tot de nette tweede tijd. Thomas Flohr werd daardoor gedegradeerd naar de derde plaats in de beste AF Corse Ferrari 296 GT3. De Zwitserse coureur was met 1.55.182 slechts twee honderdsten sneller dan Clement Mateu in de Aston Martin Vantage GT3.

De Heart of Racing Aston werd vijfde in handen van Ian James, voor Iron Lynx in de Iron Dames Lamborghini Huracan GTE EVO2. Morris Schuring moest met zijn Porsche-teamgenoten toekijken. Zijn auto was niet snel genoeg om de top-tien te halen. De Nederlander moet vanaf plek dertien de race beginnen en hopen op een wonder om succes te boeken in Qatar.

De 1812 kilometer van Qatar begint zaterdag om 11.00 plaatselijke tijd. Maximaal tien uur later wordt de finishvlag gezwaaid.

Uitslag WEC 1812 km van Qatar - LMGT3 Hyperpole