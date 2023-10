Lamborghini verwacht op schema te blijven met SC63 ondanks crash bij test

Voor Lamborghini was dat een belangrijke test, aangezien het programma even was stilgelegd na de crash op Paul Ricard. Andrea Piccini, teambaas van Iron Lynx, het team dat het Hypercar-project van Lamborghini leidt, omschreef het als de 'eerste echte test' met de SC63. Mirko Bortolotti crashte eind augustus tijdens de tweede test op Paul Ricard, waarna er een streep ging door de test op Spa-Francorchamps, die begin september had moeten plaatsvinden.

Piccini bagatelliseert de impact van die crash op de ontwikkeling van de SC63 en wijst naar het feit dat er 'op wat kleinere circuits in Italië gereden is', zonder details daarover te geven. "Dit soort dingen gebeuren in autosport: je gaat ermee om en gaat verder", zegt hij tegen Motorsport.com. "We hebben ons programma een klein beetje moeten herschikken tussen onze plannen voor de Verenigde Staten en Europa", doelt hij op het testprogramma dat afgewerkt wordt.

Gevraagd of hij zich zorgen maakt over het feit dat de ontwikkeling nu achterloopt op schema, antwoordt hij: "Er zijn altijd zorgen bij zo'n groot en ingewikkeld programma. Ik zou niet zeggen dat die zorgen groter zijn dan voorheen. Natuurlijk zou het beter zijn geweest om geen tijd te verliezen, maar ik denk dat we ons nog steeds aan het schema kunnen houden." De volgende stap voor Lamborghini is het testprogramma in de Verenigde Staten. Deze zou volgens Piccini binnen afzienbare tijd moeten beginnen.

Het Italiaanse merk wil de Hypercar namelijk niet alleen in het World Endurance Championship inzetten, maar ook in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de verschillende typen circuits werkt Lamborghini dus een testprogramma af in Europa en de Verenigde Staten. Deze twee testprogramma's zullen volgens Piccini naast elkaar doorgaan. "Dat zou het plan moeten zijn, maar we zijn ons schema nog aan het bepalen terwijl we wachten op onze homologatieslots", legt de Iron Lynx-teambaas uit. "Het is geen gemakkelijk proces als je een auto aan beide kanten van de wereld moet homologeren."

Op het Spaanse circuit van Almería maakte Lamborghini gebruik van een nieuw chassis. Deze was al voor het ongeluk op Paul Ricard gebouwd, benadrukt Piccini. Afgelopen week legden Romain Grosjean en Andrea Caldarelli ongeveer 2000 kilometer af in de SC63 LMDh. Het is de bedoeling dat deze Hypercar in de 1812 kilometer van Qatar, de openingsrace van het WEC in 2024, debuteert.

De Lamborghini SC63 LMDh in actie op het circuit van Almería. Foto: Lamborghini Squadra Corse