Grosjean legt eerste meters af in LMDh van Lamborghini

"Het waren drie zeer intensieve dagen", blikt oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean terug op zijn testwerk voor Lamborghini. Locatie voor de test was het Spaanse circuit van Almería. Grosjean werd die testdagen vergezeld door mede-fabriekscoureur Andrea Caldarelli. "Ik ben erg blij dat ik voor het eerst met het team en de auto op het circuit heb kunnen werken. De auto bleek vanaf de eerste ronden erg goed te zijn en ik kan niet wachten om er tijdens de volgende tests nog meer kilometers mee te maken. De auto voelde erg goed aan en ik ben blij dat ik in Almería ben, samen met het hele team, om iedereen te leren kennen en bekend te raken met het werk achter de schermen."

"Ik ben erg blij om hier te zijn, de auto voelde vanaf het begin erg goed aan, maar we hebben duidelijk nog een lange reis voor de boeg. Maar het werk dat voor mijn komst is gedaan, was erg goed. Ik kijk ernaar uit om meer te leren over de auto", aldus de Fransman, die onlangs aankondigde juridische stappen te ondernemen tegen zijn IndyCar-werkgever, Andretti Global. Gedurende de testdagen is er 2.000 kilometer afgelegd en dat, volgens Lamborghini zelf, 'zonder grote problemen'. Lamborghini werkt voor het Hypercar-project samen met het succesvolle endurance-team van Iron Lynx. Het team zal het Europese testprogramma voortzetten alvorens het naar de Verenigde Staten afreist om daar nog meer data te verzamelen.

Lamborghini is namelijk van plan om niet alleen aan het World Endurance Championship (WEC) deel te nemen, maar ook aan het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Door te testen op Europese en Amerikaanse circuits hoopt de Italiaanse renstal zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het seizoen 2024. Het is namelijk de bedoeling dat de SC63, zoals de LMDh heet, in 2024 debuteert in beide langeafstandskampioenschappen. Lamborghini zet in het WEC één SC63 in en doet hetzelfde in IMSA, waar de Hypercar-klasse bekendstaat als GTP.

Dat seizoen wordt afgetrapt met de prestigieuze 24 uur van Daytona, maar Lamborghini maakt aan de andere kant van de oceaan pas tijdens de 12 uur van Sebring haar debuut in IMSA. Reden daarvoor is dat de 24 uur van Daytona nog iets te vroeg komt voor het Italiaanse merk, zo geven ze zelf toe. Daarom wordt de 1812 kilometer van Qatar, de openingsrace van het WEC, als hoofddoel gezien bij Lamborghini. Bovendien is het geen garantie dat de SC63 op Sebring debuteert, aangezien de LMDh nog gehomologeerd moet worden.