Lamborghini heeft op het Goodwood Festival of Speed het doek van de SC63 getrokken, de LMDh waarmee het Italiaanse merk in IMSA en WEC wil racen. Het project wordt gerund door het succesvolle Iron Lynx en in beide kampioenschappen zal het merk één SC63 inzetten. Nu het project steeds meer van de grond komt, zal er ook meer aandacht uitgaan naar Lamborghini. Zelf hebben de Italianen al hoge verwachtingen voor het debuutseizoen.

"Wij hebben als doel om vanaf race één competitief te zijn", zegt Rouven Mohr, Lamborghini's chief technical officer, tegen Motorsport.com. "Nu kun je mij vragen: wat houdt 'competitief' in? Of het één zege, twee zeges, tien zeges inhoudt, kan ik niet voorspellen. Dat zou ook onrealistisch zijn. Iedereen die bekend is met de racerij weet dat het onrealistisch is om een voorspelling te doen. Ik kan je alleen vertellen dat het onze ambitie is om competitief te zijn. En competitief betekent niet tiende worden."

Lamborghini weet immers ook dat de competitie zwaar zal zijn in IMSA en WEC. Daarnaast zal geluk een rol spelen, stelt Mohr. "Natuurlijk willen we voor zeges strijden. Of dat wel of niet gaat gebeuren... Ik zou dan een heel rijk man zijn, aangezien ik dan op alles zou kunnen inzetten. Maar uiteindelijk hangt het ook af van factoren die je niet in de hand hebt. De andere teams zijn ook niet dom. Zij leveren geweldig werk. Je hebt ook wat geluk nodig. We zijn dus ambitieus om voor zeges te gaan, al in het eerste jaar. We zullen zien hoe het in het echt verloopt. Maar het is onze ambitie om niet alleen mee te doen met het spelletje, niet de Olympische gedachte."

Door te kiezen voor een gesplitste strategie van één SC63 in IMSA en één in WEC, kiest Lamborghini meteen voor een ander plan dan de meeste andere fabrikanten. Mohr ziet dat juist als een voordeel, aangezien zij zo van beide reglementen veel kunnen leren. Dat ze de LMDh-regels als basis hebben gekozen, heeft te maken met het feit dat Lamborghini zich richt op de Amerikaanse markt, die is immers net zo belangrijk als de Europese markt aldus de CTO. De Balance of Performance speelt tussen de LMDh- en LMH-werelden wel een belangrijke rol. Mohr is optimistisch over de toekomstige BoP's, die ervoor zullen zorgen dat de 'LMDh ook competitief kan zijn'.

Voor nu is nog niet bekend welke rijdersline-ups Lamborghini in IMSA en WEC zal inzetten. Wel heeft het Italiaanse merk al aangekondigd dat Mirko Bortolotti en Andrea Caldarelli deel uitmaken van de bezetting. Vervolgens maakten ze bekend dat oud-Formule 1-coureurs Romain Grosjean en Daniil Kvyat zich bij het project voegden. Zodoende zijn er nog twee plekken over, maar daar komt voor het einde van het jaar geen nieuws over. Een coureur ligt wel al vast maar is nog niet aangekondigd, terwijl de andere coureur in de 'afrondingsfase' van de onderhandelingen zit. "Maar we zoeken niet specifiek naar coureurs van bepaalde kampioenschappen of met specifieke ervaring in Hypercars. We kijken meer naar het coureursprofiel zelf en hoe deze als persoon bij het team past", aldus Mohr.