Lamborghini onthult SC63, de Hypercar voor IMSA en WEC

Lamborghini maakte vorig jaar bekend dat het van plan was om in 2024 toe te treden tot de topklassen in het Amerikaanse IMSA en het WEC, de twee grootste kampioenschappen in de langeafstandsracerij. Op het Goodwood Festival of Speed, waar meerdere demo's worden gegeven op de heuvelklim, heeft de Italiaanse firma haar allereerste hybride raceauto voor de endurance gepresenteerd. Deze draagt de naam SC63 en zal in 2024 deelnemen aan het WEC, waardoor Lamborghini ook aan de start zal verschijnen van de 24 uur van Le Mans.

Lamborghini zet in het WEC één SC63 in en doet hetzelfde in IMSA, waar de Hypercar-klasse bekendstaat als GTP. Dat seizoen wordt afgetrapt met de prestigieuze 24 uur van Daytona, maar Lamborghini maakt aan de andere kant van de oceaan pas tijdens de 12 uur van Sebring haar debuut in IMSA. Reden daarvoor is dat de 24 uur van Daytona nog iets te vroeg komt voor het Italiaanse merk, zo geven ze zelf toe. Bovendien is het geen garantie dat de SC63 op Sebring debuteert, aangezien de LMDh nog gehomologeerd moet worden. Het doel is, zo geeft Lamborghini aan, om eind dit jaar de auto gehomologeerd te krijgen om dan op Sebring te debuteren.

In beide kampioenschappen zal Iron Lynx het Hypercar-project van Lamborghini leiden. Dat team werd in 2017 opgericht en kende al vele successen in de langeafstandsracerij. In totaal staat de teller van het team op 47 zeges en 10 kampioenschappen. De SC63 zal de bekende Huracán GT3-kleurstelling dragen en dus in 'Mantis'-groen te bewonderen zijn, samen met een zwarte 'Nero Noctis'-streep over het midden van de LMDh. Om het plaatje compleet te maken schittert de Italiaanse tricolore ook op de bolide.

"De SC63 is de meest geavanceerde raceauto die Lamborghini ooit heeft geproduceerd en hij volgt onze roadmap 'Direzione Cor Tauri', die het merk heeft opgesteld voor de elektrificatie van ons productassortiment", zegt Stephan Winkelmann, de voorzitter en CEO van Lamborghini. "De mogelijkheid om met een hybride prototype deel te nemen aan enkele van de grootste langeafstandsraces ter wereld, past in onze visie op de toekomst van high-performance mobiliteit, zoals we die met de lancering van de Revuelto hebben laten zien voor auto's die geschikt zijn voor de weg. De SC63 LMDh is de stap naar de hoogste regionen en naar de toekomst van de autosport voor onze Squadra Corse."

Hiermee zullen Toyota, Peugeot, Ferrari, Glickenhaus, Isotta en Vanwall in 2024 deel uitmaken van het LMH-reglement, terwijl Lamborghini zich in de LMDh's voegt bij Porsche, Cadillac, Acura en BMW en Alpine. Door de reglementen kunnen deze twee klassen samengevoegd worden voor de grotere races, zoals de 24 uur van Daytona en 24 uur van Le Mans.

Details van de Lamborghini SC63

Lamborghini SC63 LMDh Foto: Lamborghini S.p.A.

De Lamborghini SC63 heeft een gloednieuwe 3.8-liter twin-turbo V8-motor die vanaf de grond is opgebouwd en speciaal door Lamborghini is ontwikkeld voor de LMDh. De motor heeft een 'Cold V'-configuratie, wat betekent dat de turbo's zo zijn geplaatst dat het de koeling en het onderhoud vergemakkelijkt, het gewicht vermindert en het zwaartepunt van de auto optimaliseert. Met deze filosofie hoopt Lamborghini ook de beste bandengrip te benutten en een perfecte balans te zoeken voor alle omstandigheden.

Aangezien de SC63 gebouwd is naar de LMDh-reglementen, zal deze beperkt worden tot 500 kW, of 680 pk, aan vermogen. De versnellingsbak, batterij en motor generator unit (MGU) zijn ook volgens het LMDh-reglement. De krachtbron wordt beheerd middels een Bosch electronic control unit (ECU). Voor de koeling heeft Lamborghini acht verschillende radiatoren, waaronder twee intercoolers, een radiator voor de versnellingsbak, een condensor voor de airconditioning, een radiator voor het Energy Recovery System (ERS), een andere voor het Energy Storage System (ESS) en twee waterradiatoren.

Voor het chassis van de SC63 heeft Lamborghini samengewerkt met het Franse Ligier. Fabrikanten die zich inschrijven voor de LMDh's hebben de keuze tussen Dallara, Ligier, Multimatic en ORECA. Lamborghini heeft voor Ligier gekozen omdat geen enkele andere fabrikant nog samenwerkt met het Franse bedrijf, waardoor zij meer vrijheid hebben om hun eisen te specificeren. De carrosserie, ontworpen door de ontwerpafdeling Centro Stile van Lamborghini in samenwerking met het raceteam, is voorzien van herkenbare Lamborghini-stylinglijnen, zoals de mythische Y-vormige lampen aan de voor- en achterkant.

De SC63 zal in augustus voor het eerst de baan opgestuurd worden. In september volgt een test in de Verenigde Staten. De Italianen waken echter voor specifieke data om 'nieuwsgierige blikken' te mijden, zoals een teamlid onthulde aan Motorsport.com.

Lamborghini SC63 LMDh Foto: Lamborghini S.p.A.