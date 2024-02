Button: Nu beter in vorm dan tijdens F1-carrière

Voor Jenson Button staat een druk jaar te wachten. De Engelsman gaat met JOTA een volledig WEC-seizoen rijden en deelt de Porsche met Oliver Rasmussen en Phil Hanson. De voormalig Formule 1-kampioen staat zo voor het eerst sinds zijn laatste Super GT-seizoen in 2019 voor een volledig raceseizoen. In voorbereiding voor het WEC-seizoen reed Button de 24 uur van Daytona bij Wayne Taylor in de Acura en werd daarmee verdienstelijk derde. Het laat zien dat de 44-jarige het racen nog niet verleerd is. Een deel van het succes is naar eigen zeggen te danken aan dat hij in de vorm van zijn leven verkeert. "Ik heb het idee dat ik all-round beter in vorm ben dan toen ik in F1 reed. Ik moest toen graatmager zijn", vertelt Button in gesprek met Sportscar365.

Met JOTA gaat Button in een klantenauto meedoen bij de Hypercars, maar als het aan de rijder ligt behoren successen tot de mogelijkheden. "Ik ben nog altijd hongerig, heb nog de wil om te winnen en denk dat ik nog altijd heel snel ben", vertelt een gedreven coureur. "Op het gebied van fitness heb ik aan andere gebieden gewerkt dan in F1. Ik ben nu een stuk sterker, dat moet ook wel nu ik veertigplusser ben. Mijn reactiesnelheid is beter en ik ben gaan boksen."

Zoals gezegd is de agenda vrij vol voor Button, maar daar kijkt de voormalig F1-kampioen alleen maar naar uit. "Ik heb gelukkig groen licht van mijn vrouw gekregen. Zij weet dat ik een beter persoon wordt door het racen. Ze wist dat ik het miste", legt de man uit Somerset uit. "Daarom ben ik nu terug, over vijf jaar ben ik waarschijnlijk te oud."

Stil zat de Engelse rijder in de periode tussen 2016 en 2019 allerminst. Zo reed hij met succes twee seizoenen in de Super GT en ook waagde hij een poging in de rallycross. "Het was leuk, maar ik had nooit echt de tijd om me aan te passen aan de auto. Nu voel ik me een stuk comfortabeler en zelfverzekerder als ik straks de auto instap voor een volledig seizoen", besluit de winnaar van vijftien Formule 1 Grands Prix.