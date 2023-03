Dinsdag werd tijdens de Automobile Club Milano de nieuwe Isotta Frashini Tipo 6 Competizione aan de wereld getoond. Het is de Le Mans Hypercar waar het Britse Vector Sport mee gaat racen. Het doel van het klassieke automerk was om eind februari de auto af te hebben en dat doel is behaald.

"Het is vier maanden geleden dat we aankondigden dat Isotta Faschini terug zou komen en dat met een raceauto zou doen", zegt Claudio Berro, director of motorsport van Isotta. "Dit is de echte configuratie van de Tipo 6 Competizione LMH. De intentie is nog steeds om in 2023 per race deel te nemen aan het WEC zodra de auto door de FIA is gehomologeerd. In de tussentijd gaan we met Vector Sport kilometers maken om onszelf klaar te stomen."

Berro maakte eerder dit jaar aan Motorsport.com bekend dat het plan is om de nieuwe Hypercar begin juli tijdens de WEC-ronde in Monza op eigen bodem te laten debuteren. De nieuwe LMH wordt aangedreven door een twin-turbo 3.0-liter V6, die door HWA Engineering in Duitsland is ontwikkeld. Het hybride systeem met vooras levert Bosch. De aerodynamica is ontwikkeld in de windtunnel van het Formule 1-team van Williams. Het chassis en de carrosserie zijn gemaakt door ARS Technologies.

De Competizione wordt een van de drie versies van de Tipo 6. Er komt ook een versie voor tijdens circuitdagen, de Pista, en een auto voor op de weg, de Strada. Er komen ook speciale versies voor klanten. Isotta heeft plannen om in de komende vijf jaar 50 Tipo 6's te bouwen, daarnaast ontwikkelt het ook een nieuwe tweepersoons sportwagen, die in 2026 moet komen.

Isotta Fraschini logo 1 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 2 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 3 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 4 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 5 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 6 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 7 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 8 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 9 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 10 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 11 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 12 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 13 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 14 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 15 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 16 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 17 / 18 Foto door: Francesco Corghi Tipo 6 LMH Competizione, detail 18 / 18 Foto door: Francesco Corghi