WEC Monza

Hoe Astons brandstofgok in WEC-race op Monza op drie seconden mislukte

De ‘Gamble-gok’ pakte bijna goed uit, maar de winnende Cadillac was net drie seconden te snel

Heiko Stritzke Rachit Thukral

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 18:25

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Aston Martin verloor in een dramatische ontknoping van het World Endurance Championship 2026 in Monza een podiumplaats door twee straffen, waardoor de #007 Valkyrie terugviel naar de 12e plaats.

Na moeite te hebben gehad met vroege strategische keuzes die niet uitpakten, besloot Heart of Racing, het fabrieksteam van Aston Martin, in de slotfase van de zesuursrace de gok te wagen.

Omdat het Hypercar-veld gedwongen werd veel brandstof en energie te besparen, negeerde Tom Gamble de brandstofbesparende maatregelen in de hoop op een late Full Course Yellow of Safety Car om zowel het brandstofverbruik als de raceafstand te verkorten. Gamble klom in de laatste stint van de negende naar de derde plaats, voordat hij energie begon te besparen.

De langverwachte interventie kwam er nooit, ondanks een zware crash in de slotfase van de race waarbij de Cadillac van Alex Lynn betrokken was, waardoor Gamble voluit moest blijven pushen terwijl hij door zijn toegestane energieallocatie heen ging. Het uitblijven van een Full Course Yellow of Virtual Safety Car werd na de race door meerdere coureurs ter discussie gesteld, onder wie Gamble zelf. Een interventie had de derde plaats van Aston waarschijnlijk gered.

Zelfs zonder de interventie was het risicovolle spel van Aston Martin dicht bij succes, maar kwam het ongeveer drie seconden tekort. Door het ongeval en het daaruit voortkomende puin waren de rondetijden in de laatste twee ronden aanzienlijk langzamer, maar niet genoeg om te voorkomen dat een 191e ronde werd geactiveerd.

De winnende tijd voor de #38 Cadillac was 6 uur 1 minuut en 33,199 seconden, waarbij de leiders op versleten banden rond de 1 minuut en 36 seconden reden.

“Mij werd verteld dat de raceleider de finishlijn passeerde met zo'n drie seconden op de klok, dus het was behoorlijk krap. Natuurlijk niet hun schuld. Onze beslissing betekende dat we het niet zouden halen, tenzij de race één ronde korter was geweest”, zei Gamble tegen onder meer Motorsport.com.

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble

Photo by: Jakob Ebrey

De crew van de #007 kreeg een tijdstraf van 145 seconden (bestaande uit een straf van 100 seconden plus het equivalent van een drive-through) en verloor daarbij één ronde wegens het overschrijden van de maximaal bruikbare energie per stint. Met de Virtual Fuel Tank-regel vallen auto’s niet meer zonder brandstof zoals vroeger, maar gebruiken ze meer dan hun virtuele energielimiet toestaat.

Zelfs als hij op brandstof de finish had gehaald, zouden Gamble en teamgenoot Harry Tincknell hun podiumfinish alsnog zijn kwijtgeraakt door een afzonderlijke straf van 20 seconden voor te lage bandenspanningen.

“Uiteraard waren we heel veel energie aan het besparen om alles te proberen wat we konden en daardoor is de spanning natuurlijk gedaald”, legde Gamble uit.

Eerdere strategische gokken pakten ook verkeerd uit

Terugkijkend op een risicovolle strategie die uiteindelijk uit elkaar viel, gaf Gamble toe dat het team weinig te verliezen had doordat het van zo ver achter op de grid kwam. Meerdere pogingen om in de eerste helft van de race “uit de pas” te lopen pakten verkeerd uit door safety car-interventies.

“We zijn natuurlijk een paar keer dicht bij het podium geweest en het is belangrijk voor ons om er echt op te komen, op het podium, en we startten ook van heel ver achteraan”, zei hij, nadat hij als 14e van de 17 Hypercar-deelnemers was gestart.

“Het was een beetje van: waarom zouden we niet een gokje wagen? Dus we hebben een paar risico’s genomen, vooral aan het begin, en geen enkele pakte ook maar enigszins goed uit. Eigenlijk gebeurde alles wat we niet wilden dat er zou gebeuren, en dat was ontzettend frustrerend.”

#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen

Photo by: Jakob Ebrey

Ondanks het teleurstellende einde van het weekend en een race met meerdere vroege strategische tegenslagen, waaronder op een ronde achterstand raken voordat er onder een Virtual Safety Car werd hersteld, keek Gamble liever naar het grotere geheel van de tweede Hypercar-campagne van Aston Martin.

“Ik denk dat het team echt trots op zichzelf mag zijn voor het werk dat ze dit jaar hebben geleverd”, besloot Gamble. “Het niveau ligt hier natuurlijk hoog en ze komen elke keer dichter en dichter bij dat niveau.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Ex-DTM-kampioen Guven haalt Formula E-licentie niet: wat doet Porsche?



DTM



DTM DTM 9 min



Ex-DTM-kampioen Guven haalt Formula E-licentie niet: wat doet Porsche?





Hoe Astons brandstofgok in WEC-race op Monza op drie seconden mislukte



WEC



WEC WEC



Monza



17 min



Hoe Astons brandstofgok in WEC-race op Monza op drie seconden mislukte





Fermin Aldeguer verdedigt zich na crash met Francesco Bagnaia: “Het was geen gekke actie”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



21 min



Fermin Aldeguer verdedigt zich na crash met Francesco Bagnaia: “Het was geen gekke actie”





George Russell verliest 90 punten op Max Verstappen in strijd om tweede plek F1 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



24 min



George Russell verliest 90 punten op Max Verstappen in strijd om tweede plek F1 2026

Vorig artikel Ferrari verklaart fout met bandenspanning in WEC-race op Monza

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Heiko Stritzke





Charles Milesi weet 'niet echt meer wat er gebeurde' bij zware WEC-crash



WEC



WEC



Monza



1 d



Charles Milesi weet 'niet echt meer wat er gebeurde' bij zware WEC-crash





Alpine A424 neemt afscheid van WEC naast historische voorganger A442B



WEC



WEC



Monza



1 d



Alpine A424 neemt afscheid van WEC naast historische voorganger A442B





Bourdais: "FIA-rating duwt coureurs zoals ik richting pensioen"



WEC



WEC



Bahrein



3 d



Bourdais: "FIA-rating duwt coureurs zoals ik richting pensioen"

Meer van

Aston Martin Racing





Wie sliep vannacht het slechtst: Fernando Alonso



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



6 u



Wie sliep vannacht het slechtst: Fernando Alonso





Waarom Honda’s power unit in Mexico na vijf ronden de geest gaf



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



6 d



Waarom Honda’s power unit in Mexico na vijf ronden de geest gaf





Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Barcelona-Catalonië



4 m



Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 5 m



Door Téha Courbon



Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug





De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk



Uitgelicht



Algemeen



Uitgelicht



Algemeen 5 m



Door Erwin Jaeggi



De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk





Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 5 m



Door Laurens Stade



Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans





Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC



Spa



5 m



Door Laurens Stade



Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer