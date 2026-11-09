WEC Monza

WEC-coureurs zetten vraagtekens bij uitblijven Full Course Yellow na zware crash op Monza

De wedstrijdleiding vertrouwde op dubbele gele vlaggen in plaats van een full-course yellow, virtual safety car of safety car in te zetten na het late ongeval van Alex Lynn

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 08:52

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The crashed #12 Cadillac V-Series.R of Alex Lynn

Meerdere coureurs uit het World Endurance Championship hebben vraagtekens gezet bij de raceleiding omdat die de 6 uur van Monza niet neutraliseerde na een late crash met een Cadillac-hypercar.

Met nog slechts twee minuten op de klok knalde Jota-coureur Alex Lynn bij de uitgang van de tweede chicane in de vangrails, nadat hij contact had gemaakt met de #94 Peugeot 9X8 van Malthe Jakobsen.

Nadat Lynn bij bocht 1 de vijfde plek aan Jakobsen was kwijtgeraakt, sloeg hij bij het aanremmen voor de Variante de Roggia terug en leek hij de positie in de #12 Cadillac V-Series.R te heroveren. Maar de Brit blokkeerde zijn wielen en ging te diep de bocht in, waarna hij bij het uitaccelereren naar rechts stuurde om Jakobsen af te dekken.

Door het daaropvolgende contact lagen er brokstukken verspreid over de baan in de aanloop naar Lesmo 1, terwijl Lynn in de gestrande Cadillac bleef zitten totdat hij de instructie kreeg om over de vangrails te klimmen.

Ondanks de omvang van het incident zette de raceleiding tussen de twee bochten alleen dubbel geel in, waardoor de race met minimale verstoring kon finishen.

Aston Martin-coureur Tom Gamble, die mogelijk een late straf voor het overschrijden van de bruikbare energie had kunnen vermijden als er een full course yellow was ingezet, noemde de reactie van de raceleiding op de crash discutabel.

“Ik dacht dat er voor het incident dat daar gebeurde op zijn minst een FCY zou komen, maar ze lieten het duidelijk zo”, zei Gamble tegen onder anderen Motorsport.com.

“Toen ik voor het eerst door [dat deel van de baan] reed, reed ik zeker over veel [brokstukken] heen en daar ging het niet eens om.

“Toen ik erlangs reed, zag ik de coureur over de baan lopen en dacht ik: ‘ja, dat is een beetje discutabel.’

“Maar de wedstrijdleiders doen goed werk en dit was een beslissing die zij namen. Uiteraard gebeurde er verder niets, dus was het allemaal prima. Maar ja, voor ons was een FCY zeker beter geweest.”

De race in Monza sloot een seizoen af waarin de aanpak van het WEC rond interventies met de safety car onder een vergrootglas is komen te liggen, waarbij sommigen in de paddock zich afvragen of het kampioenschap te veel nadruk op vermaak heeft gelegd.

Na de 6 uur van Fuji in september gaf Toyota-coureur Sébastien Buemi toe dat het voor teams en coureurs moeilijk was geworden om te voorspellen welke maatregel de raceleiding na een incident zou nemen. Hij zei: “Er zijn veel full course yellows, virtuele safety cars en safety cars, en het is moeilijk te begrijpen waarom de wedstrijdleider voor een virtuele safety car kiest en niet voor een full course yellow.”

Gamble sloot zich na de finale in Monza aan bij de mening van Buemi en gaf toe dat hij sommige beslissingen van dit jaar moeilijk te begrijpen vond.

“Je ziet soms een brokstuk op de baan liggen en dan krijgen we een VSC, en vervolgens zie je een auto half op de baan zonder wielen eraan en blijft het gewoon dubbel geel”, zei Gamble.

De opvatting van de 25-jarige werd gedeeld door Heart of Racing-coureur Eduardo Barrichello, die op jacht was naar de #92 Manthey Porsche 911 GT3 R van Richard Lietz voor de LMGT3-zege toen Lynn met een zwaar beschadigde Cadillac op de baan tot stilstand kwam.

“Ik had gewild dat we een safety car, een full course yellow of iets dergelijks hadden gekregen. Het was ook erg gevaarlijk. Naar mijn mening was dat niet erg fraai”, zei Barrichello, die in de #23 Aston Martin Vantage GT3 rijdt.

Meerdere andere coureurs uit beide klassen uitten tegenover Motorsport.com ook privé hun frustratie over de beslissing om geen FCY in te zetten.

Jakobsens teamgenoot Loic Duval kwam echter met een diplomatieker oordeel en suggereerde dat de timing van de crash waarschijnlijk een rol heeft gespeeld in de beslissing van de raceleiding.

Op de vraag of hij verrast was door het uitblijven van een FCY of VSC, nam Duval even de tijd om over zijn antwoord na te denken voordat hij reageerde: “Ja en nee.

“Ik denk dat als dit eerder in de race was gebeurd, je iets van de raceleiding had gekregen, maar het was het einde van de race.

“Ze toonden dubbel geel, wat betekent dat je echt moet vertragen en in staat moet zijn de auto tot stilstand te brengen.

“Ik denk dat iedereen zich ervan bewust was. Niemand nam op dat moment risico. Dus ik denk dat de wedstrijdleider min of meer deed wat nodig was, want uiteindelijk had je op dat moment een race gehad die onder full course yellow of achter de safety car was geëindigd.

“Gelukkig kunnen we de coureurs vertrouwen en pushte niemand in dat deel met dubbel geel. Dus ik denk dat we tevreden kunnen zijn met de manier waarop de raceleiding en de anderen de situatie hebben aangepakt.”

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