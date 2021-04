Goodyear luidt met ‘C-spec’ band in FIA WEC nieuw tijdperk in

De comeback van Goodyear verliep vorig jaar voorspoedig met overwinningen in de races in Shanghai en Bahrein en daarnaast ook het dubbele podium tijdens de 24 uur van Le Mans. Dat kan als een sterke prestatie worden gezien omdat slechts twee deelnemers uit de competitieve LMP2-klasse van banden werden voorzien. Dankzij deze successen is Goodyear verkozen tot de enige bandenleverancier in de LMP2-categorie voor het FIA WEC, de European Le Mans Series (ELMS) en de 24 uur van Le Mans.

“Dit nieuwe tijdperk betekent ook een verandering in de aanpak van onze engineering en serviceteams”, zegt Mike McGregor, Racing Programme Manager van Goodyear Endurance. “Afgelopen seizoen lag de nadruk op het zoeken naar een strategisch voordeel voor onze twee partnerteams, naast uiteraard de service en de ontwikkeling voor hen, waardoor zij de teams met de concurrerende banden konden verslaan. Dit jaar is onze filosofie er één van gelijkheid tussen al de teams waar we mee werken, met het doel om iedereen een zo goed mogelijke ondersteuning te geven. Goodyear heeft uiteraard ervaring als unieke bandenleverancier in competities voor toerwagens en GT’s.”

Interessante ontwikkeling in FIA WEC: Audi gaat LMDh-prototype aanbieden aan klantenteams in IMSA en WEC

Nieuwe C-spec debuteert op Spa-Francorchamps

Dit weekend in Spa-Francorchamps telt de LMP2-klasse veertien deelnemers, die in droge raceomstandigheden allemaal gebruik zullen maken van de gloednieuwe Goodyear Eagle F1 SuperSport. De startgrid bestaat uit Ligier en Oreca prototypes met een 4,2-liter V8 krachtbron, goed voor een vermogen van 536 pk. De status van wereldkampioenschap wordt door de internationale bezetting van de klasse in de verf gezet, met teams uit tien verschillende landen en rijders van maar liefst negentien verschillende nationaliteiten.

Onder de deelnemers bevinden zich zes Nederlanders. Drie van hen komen uit voor Racing Team Nederland. Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Job van Uitert hebben de lat voor dit seizoen hoog gelegd en willen de Pro-Am titel veroveren. Beitske Visser treedt aan in de Richard Mille Racing Team-bolide en krijgt gezelschap van Tatiana Calderon en Sophia Floersch om het damestrio te completeren. Renger van der Zande stapt in bij Inter Europol competition en Robin Frijns gaat aan de slag bij Team WRT. Stoffel Vandoorne probeert de Belgische eer in de LMP2-categorie hoog te houden door bij het Britse team Jota aan te treden.

De teams worden in tegenstelling tot de seizoensopener van de European Le Mans Series in Barcelona eerder deze maand niet voorzien van de zachtere ‘A-spec’ band van Goodyear. Op Spa-Francorchamps zal de ‘C spec’ de norm zijn. Die keuze moet een voldoende prestatiekloof garanderen tussen de wagens uit de gloednieuwe Hypercar-klasse en de LMP2-klasse, twee van de vier klassen die de FIA WEC startgrid vormgeven. De meest ambitieuze teams uit LMP2 zullen echter niet enkel voor de zege in de klasse vechten, maar ook het algemene podium beogen.

“Spa is een circuit met hoge snelheden in de bochten, wat resulteert in grote laterale krachten. De omloop vergt veel van de banden, maar we bewezen afgelopen jaar onze kunde al met de snelste rondetijden die op het einde van de stints werden neergezet”, legt McGregor uit. “De beide wagens op Goodyear-banden waren de enige in de LMP2-klasse die een gemiddelde rondetijd van meer dan 200 kilometer per uur lieten optekenen. We hebben er vertrouwen in dat we dit jaar dezelfde consistentie met de nieuwe C-spec banden aan de dag kunnen leggen, zeker nadat we in Barcelona tijdens de ELMS-race konden vaststellen hoe ruim het prestatievenster was.”

In de glooiende Ardennen waar Spa-Francorchamps zich bevindt kan er ook nog wel eens een regenbui vallen. Goodyear zal dan ook intermediates en regenbanden voorzien. Het volledige aanbod voor de banden in de diverse weersomstandigheden is nieuw dit seizoen, eens te meer een bewijs van de professionele aanpak van Goodyear als unieke bandenleverancier.

Goodyear’s engagement binnen het FIA WEC zal ook in de kijker gezet worden rond het circuit met een verhoogde aanwezigheid van het merk. Dit kadert in de aanwezigheid van het merk in diverse internationale kampioenschappen zoals WTCR - FIA World Touring Car Cup, PURE ETCR, ELMS en het FIA WEC.

De kwalificatietrainingen vinden op vrijdag plaats, terwijl de race tussen 13.30 uur en 19.30 uur op zaterdag wordt verreden.

Foto's van de testdagen:

#38 JOTA Oreca 07 - Gibson: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson 1 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #38 JOTA Oreca 07 - Gibson: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson, #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Robin Frijns, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi 2 / 30 Foto door: Erik Junius #38 JOTA Oreca 07 - Gibson: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson 3 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 4 / 30 Foto door: Erik Junius #36 Alpine Elf Matmut Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 5 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #36 Alpine Elf Matmut Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 6 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Jakub Smiechowski, Renger van der Zande, Alex Brundle, #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani 7 / 30 Foto door: Erik Junius #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Jakub Smiechowski, Renger van der Zande, Alex Brundle 8 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Jakub Smiechowski, Renger van der Zande, Alex Brundle 9 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Robin Frijns, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi 10 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Robin Frijns, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi 11 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Robin Frijns, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi 12 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #28 JOTA Oreca 07 - Gibson: Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist 13 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #28 JOTA Oreca 07 - Gibson: Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist 14 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #26 G-Drive Racing Raf Aurus 01 - Gibson: Roman Rusinov, Franco Colapinto, Nyck De Vries 15 / 30 Foto door: Erik Junius #26 G-Drive Racing Raf Aurus 01 - Gibson tankt 16 / 30 Foto door: Erik Junius #25 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson: John Falb, Rui Andrade, Roberto Merhi 17 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #24 PR1 Motorsports Oreca 07 - Gibson: Patrick Kelly, Gabriel Aubry, Simon Trummer 18 / 30 Foto door: Erik Junius #22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque 19 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #21 Dragonspeed USA Oreca 07 - Gibson: Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya, Ben Hanley 20 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #20 High Class Racing Oreca 07 - Gibson: Jan Magnussen, Anders Fjordbach, Dennis Andersen 21 / 30 #1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 22 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 23 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 24 / 30 Foto door: Erik Junius #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 25 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 26 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 27 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 28 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 29 / 30 Foto door: Erik Junius #29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert 30 / 30 Foto door: JEP / Motorsport Images