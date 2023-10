Teameigenaar Jim Glickenhaus laat aan Motorsport.com weten dat hij niet van plan is zich voor het volgende WEC-seizoen in te schrijven. Afgelopen september besloot de renstal al de 6 uur van Fuji over te slaan en ook tijdens het treffen in Bahrein in november is Glickenhaus niet van de partij. Dit terwijl de Glickenhaus-Pipo 007 Le Mans Hypercar wel voor een volledig seizoen staat ingeschreven. Volgens Glickenhaus zou het team alleen blijven als er sponsoring voor 2024 zou worden gevonden.

"Nee, we doen niet mee. Het heeft geen zin voor ons", vertelt Glickenhaus aan Motorsport.com. "Om competitief te zijn moeten we een evo-versie van de auto maken en daar twee van laten rijden. Dat is niet haalbaar voor ons als privateer. De enige manier is met sponsoring of als een klant met een van onze auto's wil rijden." De oprichter wijst er ook op dat de prioriteit van zijn bedrijf Scuderia Cameron Glickenhaus op het maken van straatauto's ligt, waaronder de 004 sportwagen die gebaseerd is op de auto die in actie kwam tijdens de 24 uur van de Nürburgring. "We hebben een bepaalde capaciteit en verkopen tot die bereikt is, maar zelfs als we meer zouden bouwen, zou het racen in WEC niet bijdragen aan de verkoop ervan. Voor ons als bedrijf heeft meedoen in het WEC gewoon geen zin."

Een terugkeer naar de langeafstandsrace op de Nürburgring ligt op een bepaald moment in het verschiet met de SCG 004C die in 2022 voor het laatst deelnam aan de race in de SP-X-klasse, benadrukt Glickenhaus. "We keren ooit terug naar de 'Ring', omdat we dan promoten wat we verkopen", gaat hij verder. Toch kijkt de chef met trots terug op Glickenhaus' deelname aan het WEC. "We deden mee en deden het geweldig voor een privateer. We stonden in 2022 op het podium en versloegen dat jaar Porsche en Peugeot. Beter dan dat wordt het niet. We waren een belangrijk onderdeel van het kampioenschap toen ze ons nodig hadden."

De Glickenhaus 007 werd voor het eerst ingezet in de tweede ronde van het WEC-seizoen 2021. De auto finishte dat jaar als vierde in Le Mans na een spannende strijd met Alpine. Een jaar later kwam het team als derde en vierde over de finish, achter de Toyota's. Glickenhaus behaalde nog eens drie podiumplekken met de 007 en scoorde twee pole-positions in drie WEC-seizoenen. Vorig jaar leek de renstal op weg naar de zege op Monza, alvorens een turboprobleem roet in het eten gooide.