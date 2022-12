Onlangs maakte Giedo van der Garde bekend er bij TDS Racing nog een jaar aan vast te plakken. De Nederlander neemt voor dat team zeven races in het IMSA-kampioenschap voor zijn rekening en trapt 2023 af met de 24 uur van Daytona. Dat zijn echter niet de enige wedstrijden die de 37-jarige coureur rijdt. Van der Garde voegt zich in het nieuwe WEC-seizoen bij United Autosports. Daar komt hij 16 april voor in actie tijdens de zes uur van Portimao, een nieuwe race op de WEC-kalender. Het blijft niet bij de Portugese wedstrijd, want ook in de zes-uursrace op Monza komt Van der Garde in actie.

De voormalig Formule 1-coureur vervangt in Portugal en Italië Tom Blomqvist, die vanwege zijn taken in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap niet naar de Europese races kan. Van der Garde krijgt Josh Pierson en Oliver Jarvis als teamgenoten in de auto #23. Eerstgenoemde wordt ook ploegmaat van Van der Garde bij TDS Racing in de Verenigde Staten. De oud-Caterham-coureur kan niet wachten.

"Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan bij United Autosports. Ik ken dat team al een zeer lange tijd. Ze strijden altijd in de voorhoede en we hebben in de afgelopen jaren prachtige gevechten gehad", zegt een opgetogen Van der Garde. "Het is een eer om samen te werken met Josh Pierson. Hij is ook mijn teamgenoot in het IMSA-kampioenschap. We gaan er ook voor in het WEC. Oliver Jarvis ken ik al zeer lang. Als tieners hebben we tegen elkaar gekart. Dit is de eerste keer dat we samen racen. Het is een snelle vent en weet wat hij doet. Voor mij is het een uitgelezen kans om terug te keren naar het WEC. In 2021 won ik daar het kampioenschap in de Pro-Am-klasse. Nu krijg ik twee keer de kans bij United. Laten we voor de overwinning gaan!"

Richard Dean, de man die de scepter zwaait bij United Autosports, heeft Van der Garde als concurrent altijd pittig gevonden. Nu gaan ze de samenwerking aan. "We raceten een aantal LMP2-seizoen tegen elkaar", aldus de CEO. "Hij geeft altijd maximaal en haalt alles uit de auto. Het is een opluchting om Giedo volgend jaar aan onze kant te hebben in plaats van dat hij het ons lastig maakt. Hij voegt kwaliteit toe aan onze al sterke opstelling voor het 2023-seizoen."