Giedo van der Garde blijft met TDS Racing actief in Amerika

TDS Racing is geen onbekende ploeg voor Giedo van der Garde. Afgelopen seizoen reed hij al diverse wedstrijden voor het Franse team. Daarnaast had TDS sinds de zomer van 2019 een technische samenwerking met Racing Team Nederland. De voormalig Formule 1-coureur krijgt de Fransman François Heriau en de 16-jarige Amerikaan Josh Pierson als teamgenoten. In de 24 uur van Daytona voegt zich ook nog een vierde man bij het drietal, maar diens naam is nog onbekend. Het team gaat met een chassis van Oreca weer aan de slag in de LMP2-klasse.

"Daytona willen we graag winnen, vooral na de tweede plaats van vorig jaar. We hadden daar slechts zeven seconden achterstand", aldus de 37-jarige Van der Garde. "Ik kijk enorm uit naar het nieuwe seizoen. Ik werk al een paar jaar met TDS, dus ken het team al een tijdje. Daarnaast heb ik zin in de samenwerking met mijn twee nieuwe en jonge teamgenoten. Josh heeft veel potentie. Hoewel François nog als bronzen coureur wordt gezien, heeft hij al veel ervaring in dergelijke wedstrijden. Met de juiste coaching en begeleiding denk ik dat hij het ver kan schoppen. Kortom, we zijn klaar voor het gevecht!"

In 2022 was Van der Garde ook actief in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, toen nog met Racing Team Nederland. Petit Le Mans werd door de situatie met Frits van Eerd echter niet aangedaan. De tijdelijk teruggetreden baas van supermarktketen Jumbo werd twee weken voor die race opgepakt in verband met een onderzoek naar witwassen en btw-fraude.