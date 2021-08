FIA verlengt samenwerking met organisator 24 uur van Le Mans

De ACO is sinds 2012 verantwoordelijk voor de promotie van het WEC. Daarmee kreeg de enduranceracerij negen jaar geleden voor het eerst sinds het opheffen van het World Sportscar Championship in 1992 weer de status van wereldkampioenschap. De serie kende de laatste jaren ups-and-downs, maar met de introductie van de Hypercars (de opvolger van de LMP1) lijkt er een gezonde toekomst te gloren.

De hernieuwde overeenkomst tussen de FIA en de ACO betekent dat de twee partijen samen zullen werken aan de invoering van de LMDh-klasse in het WEC, die ook de DPi-klasse in het Amerikaanse IMSA SportsCar Championship zal vervangen. Met de verwachte toetreding van fabrikanten als Peugeot en Ferrari in respectievelijk 2022 en 2023, ziet de toekomst van de langeafstandsracerij er volgens FIA-voorzitter Jean Todt goed uit. “Het partnerschap tussen de FIA en de ACO zorgt voor de broodnodige stabiliteit aan de organisatorische kant, wat essentieel is om de positieve ontwikkelingen in het FIA World Endurance Championship te ondersteunen”, licht Todt toe. “Op dat front is er genoeg om naar uit te kijken, waaronder de Hypercar-categorie en de komst van nieuwe fabrikanten.” De FIA hoefde dan ook niet lang na te denken over het verlengen van het contract met de ACO. “Daarom was het formaliseren van de voortzetting van de samenwerking een voor de hand liggende beslissing. De enduranceracerij heeft een solide basis voor de toekomst”, aldus Todt.

ACO-voorzitter Pierre Fillon voegt er aan toe dat de komst van nieuwe fabrikanten bewijst dat de promotie van het WEC en Le Mans vruchtbaar is geweest. “Aan de vooravond van een nieuw gouden tijdperk van de enduranceracerij zijn we verheugd dat we onze overeenkomst met de FIA kunnen verlengen”, zegt Fillon. “De groeiende belangstelling voor onze discipline en de terugkeer van de grootste automerken naar de topklasse is het bewijs dat onze samenwerking vruchtbaar is. De komende jaren bieden perspectieven zoals we die in de enduranceracerij nog nooit hebben gezien. Het FIA World Endurance Championship is nog nooit zo populair geweest en we zijn blij dat we onze samenwerking met het internationale orgaan van de autosport kunnen voortzetten.”

De aankondiging van de FIA en de ACO volgt op het bekendmaken van de officiële kalender voor het WEC-kampioenschap van komend seizoen. Dat kampioenschap begint in maart 2022 met de 1000 mijl van Sebring. Daarna volgen de 6 uur van Spa, de 24 uur van Le Mans en de 6 uur van Monza. Het seizoen wordt in Azië afgesloten met de 6 uur van Fuji (Japan) en de 8 uur van Bahrein.