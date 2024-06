Met de zege in de 24 uur van Le Mans op zak blijft Ferrari zoeken naar mogelijke verbeteringen aan de 499P. Dit seizoen begon matig voor de Scuderia, maar door de grootste endurancerace van het jaar te winnen staat het er ineens weer goed bij in het kampioenschap. De 499P presteert wisselvallig, maar daar kan dit jaar zomaar verandering in komen. De technisch directeur van Ferrari's sportscar-afdeling, Ferdinando Cannizzo, laat namelijk weten dat zijn team kijkt naar het inzetten van een joker voor een evo-versie van de Hypercar. Het is alleen nog niet bekend wanneer Ferrari een van de vijf jokers wil inzetten en of de nieuwe versie van de 499P dit jaar al op de baan te bewonderen zal zijn.

"We denken er aan om dit of volgend jaar een joker in te zetten", zegt Cannizzo. "We hebben nog geen besluit genomen, maar we blijven deze joker verder ontwikkelen omdat we gebieden hebben aangewezen die toe zijn aan verbetering", aldus de technisch directeur. Op het Circuit de la Sarthe wist Ferrari wel te winnen, al zag Cannizzo ook dat zijn team in de regen wat tijd liet liggen ten opzichte van Toyota. "We weten welke gebieden we graag zouden willen aanpakken. We moeten veel competitiever zijn onder alle omstandigheden, deze race was een perfecte les voor ons", aldus de Italiaan.

De Hypercar-teams krijgen in het WEC maximaal vijf jokers om een performance-upgrade door te voeren tijdens de levensduur van een LMH of LMDh. Ferrari heeft er tot nu toe nog geen één ingezet en rijdt dus sinds 2023 nog steeds met een ongewijzigde 499P. Het team heeft even afgewacht omdat het eerst de potentie van de 499P in zijn huidige staat wilde maximaliseren, maar nu zien zij dus genoeg vlakken om te verbeteren. Zodra Ferrari een evo-versie van de 499P wil ontwikkelen, moet het de FIA en Automobile Club de l'Ouest informeren. De inzet van deze jokers is echter niet iets wat publiekelijk gedeeld wordt. Daardoor is het dus ook onbekend hoeveel jokers fabrikanten als Toyota en Peugeot hebben verbruikt bij de introductie van updatepakketten. Peugeot introduceerde dit jaar nog de 9X8 2024, een evo-versie van de 9X8 maar dit keer met een achtervleugel. Toyota heeft in 2022 en 2023 jokers ingezet om updates mee te nemen.