Ferrari droomt weer van WEC-titel na zege in 24 uur van Le Mans

Ferrari had een wat tegenvallende seizoenstart in het World Endurance Championship. Het Italiaanse merk stond slechts één keer op het podium voordat het in Le Mans een dubbelpodium pakte - inclusief de zege voor de #50 Ferrari van Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen en Miguel Molina. Door die overwinning is het team van de vijfde naar de tweede plaats gegaan bij de coureurs. De achterstand op de #6 Porsche van Laurens Vanthoor, Kevin Estre en André Lotterer bedraagt nu nog maar negen punten. In het constructeurskampioenschap staat Ferrari nu ook tweede, op negen punten achterstand van Porsche.

Ferrari's hoofd van de sportscars, Antonello Coletta, ziet deze zege als een omslagpunt in het kampioenschap. "We verloren eerlijk gezegd veel punten in Imola en Spa, we hadden hier met drie zeges op zak kunnen arriveren", zegt Coletta. "Helaas hebben we er maar één, maar het is waarschijnlijk wel de belangrijkste", doelt hij op het feit dat de 24 uur van Le Mans de meeste punten van het seizoen oplevert. "Het is normaal dat we nu een omslagpunt in het kampioenschap hebben bereikt, we maken nu kans om het kampioenschap te winnen. Dat zou het maximale resultaat zijn - de 24 uur van Le Mans én het kampioenschap. We hebben in de GT-klasse veel kampioenschappen gewonnen, dus waarom ook niet met de prototype?"

Uiteraard heerst nu de blijdschap bij de Scuderia, maar in de tweede seizoenshelft doet het WEC enkele uitdagende circuits aan, met Interlagos en Circuit of the Americas als eerstvolgende races. Vervolgens wordt het seizoen afgesloten met de races in Fuji en Bahrein. Ferrari's technisch directeur voor sportscarraces, Ferdinando Cannizzo, is er nog niet helemaal van overtuigd dat de 499P Le Mans Hypercar competitief zal zijn in die races. "We hebben ons zeker hersteld en liggen nu weer op koers om het kampioenschap te kunnen winnen", zegt Cannizzo. "De komende races zullen lastig worden, want we moeten deze zege snel verwerken en de focus naar Brazilië verleggen. Die race nadert snel, dus we moeten uitrusten en gefocust blijven op de komende races, die compleet anders zijn. Interlagos is een uitdagend circuit. Wat ik wel kan zeggen, is dat we het werk van Le Mans, Spa en Imola moeten herhalen. Ik weet op dit moment niet of we competitief zullen zijn, maar we zullen natuurlijk heel hard werken zodat we de titel kunnen verwelkomen. Het is ons doel om aan het einde van het seizoen de titel te pakken en we zullen er alles aan doen om deze in de wacht te slepen."