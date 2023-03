Nieuwe Ferrari-hypercar debuteert in 1000 mijl van Sebring

Ferrari trok eind oktober officieel het doek van de nieuwe 499P en liet daarbij meteen weten dat er een speciaal testprogramma op poten was gezet om zo sterk mogelijk aan de start te verschijnen in 2023. Na duizenden testkilometers is het dan eindelijk zover: 17 maart maakt de nieuwe Hypercar zijn debuut in het WEC-kampioenschap tijdens de 1000 mijl van Sebring, de seizoensopener. Ferrari maakt na 50 jaar dus zijn terugkeer in de topklasse van de langeafstandsracerij.

"Van de shakedown op 6 juli 2022 naar de laatste tests kort voor zijn debuut. We hebben meer dan 24.000 kilometers gereden met de nieuwe 499P. Van de simulator tot het circuit hebben we een nieuwe werkmethode toegepast om een snelle, betrouwbare hypercar te bouwen", zegt Giuliano Salvi, de man die alle werkzaamheden van de GT- en sportwagens overziet.

Het Italiaanse team zet meteen twee wagens in. Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen stappen in de auto met #50 op de zijkant. Alessandro Pier Guidi, James Calado en Antonio Giovinazzi, die tevens de officiële reservecoureur is van het Formule 1-team, stappen in wagen #51.